La inflación de mayo fue de 2,1% y marcó el nivel más bajo en ocho meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de mayo se ubicó en 2,1%, convirtiéndose en el registro mensual más bajo desde septiembre de 2025. El dato representa una desaceleración respecto de abril, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,6%.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 llegó al 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.

Entre los distintos componentes del índice, los precios estacionales lideraron los aumentos con una suba del 3,5%, impulsados principalmente por el incremento en verduras, aunque parcialmente compensados por bajas en frutas. En tanto, los precios regulados avanzaron 2,4%, con incidencia de combustibles, electricidad y agua. Por su parte, la inflación núcleo registró un alza de 1,9%.

Por rubros, Comunicación encabezó los incrementos del mes con una suba de 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Detrás se ubicó Educación, con un aumento de 2,9%.

En el otro extremo, las menores variaciones se observaron en Prendas de vestir y calzado, que avanzó apenas 0,3%, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento de 0,8%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a tener una fuerte incidencia en la mayoría de las regiones del país, especialmente por las subas registradas en panificados y productos lácteos. Sin embargo, en el noreste argentino el principal impacto provino del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido al aumento de alquileres y del gas en garrafa.

Las previsiones privadas anticipaban la desaceleración

Antes de conocerse el dato oficial, distintas consultoras privadas ya proyectaban una inflación para mayo en un rango de entre 2,1% y 2,5%, por debajo del registro de abril.

Las estimaciones también coincidían con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que ubicaba la inflación esperada en torno al 2,3%.

En paralelo, el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires había mostrado una variación de 2,1% durante mayo, fortaleciendo las expectativas de una desaceleración similar a nivel nacional.

Un dato clave para las proyecciones económicas

El resultado de mayo consolida una tendencia de menor ritmo de aumentos de precios observada en los últimos meses y se transforma en una referencia importante para las proyecciones económicas de corto plazo.

Ahora, analistas y consultoras seguirán de cerca la evolución de los alimentos, los servicios, los precios regulados y los componentes estacionales para evaluar si la desaceleración inflacionaria logra sostenerse durante la segunda mitad del año.