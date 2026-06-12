Canadá abre el Mundial 2026 con una fiesta de estrellas: Michael Bublé, Alanis Morissette y todos los detalles

El Mundial 2026 vivirá este viernes uno de sus momentos más esperados fuera de la cancha. El Estadio Toronto será escenario de la segunda gran ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, un espectáculo que combinará música, cultura, tecnología y emoción para presentar oficialmente a Canadá como uno de los tres países anfitriones del torneo.

Luego de la apertura realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, todas las miradas se trasladarán a Toronto, donde miles de espectadores y millones de televidentes alrededor del planeta presenciarán una celebración diseñada para mostrar la identidad multicultural canadiense antes del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido y promete convertirse en uno de los eventos artísticos más destacados de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canadá busca dejar su huella en el Mundial

La producción del espectáculo estará a cargo de Balich Wonder Studio, la reconocida firma internacional responsable de algunas de las ceremonias más impactantes de los últimos años en eventos deportivos y culturales alrededor del mundo.

La propuesta artística buscará representar la diversidad cultural que caracteriza a Canadá mediante un recorrido visual y musical que unirá tradiciones, comunidades y expresiones artísticas de distintas regiones del país.

Uno de los momentos centrales será una reinterpretación escénica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, acompañado por efectos visuales, tecnología de última generación y una puesta en escena pensada para reflejar la magnitud del torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia del evento y aseguró que la ceremonia representará "un momento de orgullo, unión y celebración" para Canadá y para toda la región anfitriona.

Michael Bublé y Alanis Morissette lideran un elenco de lujo

La organización apostó por una combinación de artistas históricos y nuevas figuras de la música internacional para construir una ceremonia capaz de conectar con distintas generaciones.

Entre los nombres más destacados aparecen dos verdaderos íconos de la música canadiense: Michael Bublé y Alanis Morissette, quienes encabezarán la celebración junto a otras figuras reconocidas como Alessia Cara y Jessie Reyez.

La presencia de estos artistas busca reforzar el protagonismo de la cultura canadiense en una jornada histórica para el país.

Sin embargo, la ceremonia también tendrá un fuerte perfil internacional.

Un espectáculo multicultural con artistas de todo el mundo

El show reunirá diferentes estilos musicales y expresiones culturales en una propuesta que reflejará el espíritu global del Mundial.

La cantante palestino-chilena Elyanna aportará sonidos de Medio Oriente fusionados con el pop contemporáneo, mientras que la artista y bailarina Nora Fatehi será una de las protagonistas de los segmentos coreográficos más ambiciosos de la noche.

A ellos se sumarán el productor musical Sanjoy, el rapero francés Vegedream y el compositor de folk William Prince, conformando una grilla artística diversa que buscará representar el carácter multicultural de Canadá.

La organización también confirmó que la ceremonia incluirá conexiones simbólicas con las otras sedes anfitrionas, Estados Unidos y México, reforzando la idea de un Mundial compartido entre tres naciones.

Un recorrido visual por Canadá antes del partido

Según adelantaron los organizadores, el espectáculo comenzará con una experiencia audiovisual que recorrerá los distintos paisajes del país, desde las costas del Atlántico hasta las regiones del Pacífico.

La propuesta buscará trasladar al estadio las historias, costumbres y tradiciones de las comunidades canadienses, generando un clima de celebración nacional antes del debut mundialista del seleccionado local.

Además de la música en vivo, se esperan despliegues de luces, efectos especiales, intervenciones artísticas y participaciones sorpresa que convertirán la ceremonia en una de las producciones más ambiciosas de la Copa del Mundo.

Horario y cómo ver la ceremonia inaugural de Canadá

Las puertas del Estadio Toronto abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro para que los hinchas puedan disfrutar de actividades especiales, experiencias interactivas, espectáculos previos y diferentes propuestas de entretenimiento.

La ceremonia inaugural comenzará a las 14:30 (hora de Argentina) y será transmitida en vivo por Telefé, TyC Sports y Disney+.

Con una combinación de estrellas internacionales, identidad cultural y una producción de primer nivel, Canadá se prepara para ofrecer una inauguración que promete quedar entre los momentos más recordados del Mundial 2026.