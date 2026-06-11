De Rosario al mundo: Rafaela exhibe una muestra fotográfica dedicada a Lionel Messi

En el marco del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, la ciudad de Rafaela será escenario de un homenaje especial dedicado al capitán de la Selección Argentina. El próximo 24 de junio quedará inaugurada la muestra fotográfica “Instantáneas de gloria”, una exposición que reúne imágenes históricas y objetos emblemáticos que recorren la vida y la carrera del futbolista más importante de todos los tiempos.

La propuesta es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Lotería de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela, y tendrá su acto de apertura a las 18:00 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, ubicado en Sarmiento 544. La entrada será libre y gratuita para todo el público.

Un recorrido visual por la carrera de Lionel Messi

La exposición fue creada por el reconocido fotógrafo Gustavo Ortiz y reúne más de 150 imágenes que documentan distintos momentos de la trayectoria deportiva de Messi, desde sus primeros pasos en las selecciones juveniles hasta su consagración definitiva como campeón del mundo.

La muestra permite revivir algunas de las etapas más importantes de la carrera del rosarino: el título en el Mundial Sub-20 de 2005, la medalla dorada obtenida en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las finales que marcaron momentos difíciles para la Selección Argentina y, finalmente, la histórica etapa de éxitos que incluyó las conquistas de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el inolvidable Mundial de Qatar 2022.

Según explicó Ortiz, la exposición también busca poner en valor el trabajo documental realizado durante años detrás de la cámara.

“El archivo que construí a lo largo de estos años me permitió registrar la evolución de Messi desde sus comienzos hasta la consagración mundial”, destacó el fotógrafo.

La muestra ya fue exhibida con gran éxito en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto, donde convocó a miles de visitantes atraídos por la figura del astro argentino.

Objetos históricos que podrán verse en Rafaela

Además de las fotografías, los visitantes tendrán la posibilidad de observar piezas únicas vinculadas a la carrera del campeón del mundo.

Entre los elementos más destacados se encuentran el Botín de Oro y el Balón de Oro que la familia de Messi donó al Museo del Deporte Santafesino de Rosario, dos de los reconocimientos más importantes obtenidos por el futbolista a lo largo de su trayectoria.

La exposición también incluirá camisetas utilizadas por Messi en algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera con la Selección Argentina, entre ellas las empleadas durante la final de la Copa América 2021 disputada en Brasil y la histórica final del Mundial de Qatar 2022, competencias que la Albiceleste conquistó con el rosarino como capitán y principal figura.

Días y horarios para visitar la muestra

“Instantáneas de gloria” permanecerá abierta al público en el Complejo Cultural del Viejo Mercado desde el 24 hasta el 30 de junio.

Los horarios de visita serán:

De lunes a viernes: de 8:00 a 20:00.

Domingo: de 16:00 a 19:00.

El acceso será totalmente gratuito.

Una muestra que continúa recorriendo la provincia

Tras su paso por Rafaela, la exposición continuará su recorrido por distintas localidades santafesinas. La próxima parada será Reconquista, donde podrá visitarse entre el 4 y el 11 de julio.

La iniciativa forma parte de una propuesta cultural que busca acercar a los santafesinos la historia de uno de los mayores ídolos deportivos de todos los tiempos, a través de imágenes, recuerdos y objetos que reflejan el camino que llevó a Lionel Messi desde sus primeros sueños futbolísticos hasta convertirse en campeón del mundo y leyenda del deporte.