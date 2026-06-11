Adorni rompió el silencio: admitió ahorros no declarados y defendió el origen de su patrimonio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena política tras confirmar la presentación de declaraciones juradas rectificativas y reconocer que mantuvo fondos no declarados junto a su esposa durante varios años. El funcionario rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito y aseguró que podrá justificar cada peso de su patrimonio ante la Justicia.

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que decidió adelantar la entrega de la documentación patrimonial correspondiente a este año, además de presentar correcciones sobre períodos anteriores. Según sostuvo, el objetivo es despejar cualquier duda sobre el origen de sus bienes y regularizar su situación fiscal.

El funcionario reveló que parte de los fondos cuestionados provienen de ahorros personales acumulados junto a su esposa a lo largo de años de trabajo en el sector privado. En ese contexto, reconoció que ese dinero no había sido declarado formalmente y señaló que posteriormente fue destinado a inversiones vinculadas a criptomonedas.

De acuerdo con su versión, realizó una inversión cercana a los 200.000 dólares en bitcoin y obtuvo ganancias que elevaron el capital hasta aproximadamente 500.000 dólares. Afirmó además que comenzó a desprenderse de esos activos digitales años después, proceso que habría generado buena parte de los recursos actualmente observados por los organismos de control.

Adorni sostuvo que la controversia en torno a su patrimonio lo llevó a atravesar meses de fuerte presión pública y mediática. Incluso admitió que en un primer momento evaluó abandonar sus funciones dentro del Gobierno, aunque finalmente decidió continuar tras recibir respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Respecto de la investigación judicial abierta en torno a su situación patrimonial, el jefe de Gabinete afirmó que optó por mantener silencio durante gran parte del proceso para respetar los tiempos legales. Según expresó, la mejor manera de responder a las sospechas era aportar la documentación requerida y demostrar la procedencia de los fondos.

Otro de los puntos bajo análisis es la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá. Sobre ese tema, Adorni aseguró que la operación fue realizada de manera legal y explicó que parte del financiamiento provino de un préstamo otorgado por un amigo. También evitó brindar detalles sobre sus consumos con tarjetas de crédito al considerar que forman parte de información privada protegida por la legislación vigente.

El funcionario también anticipó que, una vez aclarada su situación judicial, retomará las habituales conferencias de prensa en la Casa Rosada, actividad que quedó interrumpida en medio de la polémica.

La última declaración patrimonial

Antes de asumir como jefe de Gabinete, cargo al que llegó en noviembre de 2025, Adorni había presentado una declaración jurada en la que informó la posesión de dos inmuebles, tenencias en dólares y una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos.

La documentación consignaba un departamento adquirido en 2014, del cual posee la mitad de la titularidad, y otra propiedad comprada dos años más tarde. Además, declaró más de 42.000 dólares en efectivo, una cuenta en el exterior con poco más de 6.000 dólares y cerca de dos millones de pesos en efectivo.

En aquella presentación también informó ingresos anuales superiores a los 40 millones de pesos derivados de su actividad laboral. Sin embargo, la reciente admisión sobre fondos no declarados reabrió el debate político y judicial respecto de la evolución de su patrimonio y la transparencia de sus declaraciones anteriores.

Mientras avanza el análisis de la documentación presentada, el caso continúa generando repercusiones tanto dentro del oficialismo como en la oposición, que reclama mayores explicaciones sobre el origen y la registración de los activos reconocidos por el funcionario.