Viotti quiere, ahora habrá que ver si Pullaro le da el visto bueno

La Municipalidad de Rafaela difundió en las últimas horas la intención de incorporar al patrimonio municipal el edificio donde funcionó el vacunatorio del Hospital Jaime Ferré, presentando la iniciativa casi como un hecho consumado. Sin embargo, la realidad parece ser bastante más compleja.

Más allá del entusiasmo reflejado en el comunicado oficial, la concreción de la operación depende de decisiones que exceden al municipio y que, en última instancia, deberán contar con el aval del Gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro.

Por eso llamó la atención el tono del parte de prensa enviado por el Ejecutivo local, donde el proyecto aparece presentado prácticamente como una decisión ya tomada cuando, en realidad, todavía quedan pasos políticos y administrativos fundamentales por resolver.

Una cosa es la intención de quedarse con el inmueble y otra muy distinta es que la Provincia decida cederlo.

También sorprendió que gran parte de los medios reprodujeran el comunicado oficial prácticamente sin cuestionamientos ni análisis, dando por hecho una situación que todavía está lejos de estar definida.

El proyecto impulsado por el intendente Leonardo Viotti apunta a utilizar el edificio del ex vacunatorio para trasladar dependencias municipales que actualmente funcionan en inmuebles alquilados.

Según la explicación brindada por el Ejecutivo, la medida permitiría centralizar oficinas, mejorar las condiciones laborales del personal y reducir gastos de alquiler, en línea con una política de optimización de recursos.

"Desde que asumimos nos propusimos administrar con responsabilidad cada recurso de los rafaelinos", sostuvo Viotti al presentar la iniciativa.

El intendente aseguró además que el ahorro generado podría destinarse a servicios, mantenimiento urbano, obras y programas para los vecinos.

"Cada peso que logramos ahorrar en gastos de funcionamiento puede ser destinado a servicios, mantenimiento, obras o programas que benefician directamente a los vecinos", afirmó.

Desde el municipio destacan que la incorporación del inmueble permitiría fortalecer la capacidad operativa del Estado local sin incrementar el gasto público y avanzar hacia una administración más eficiente.

Sin embargo, detrás de la presentación oficial aparece una cuestión política imposible de ignorar.

La operación depende de la voluntad del Gobierno provincial y las relaciones entre Leonardo Viotti y Maximiliano Pullaro no atraviesan precisamente su mejor momento.

A medida que se acercan los tiempos electorales, cada gesto político adquiere una dimensión mayor. Las señales, los respaldos y las decisiones administrativas comienzan a leerse también en clave electoral.

Por eso, más allá de las expresiones de deseo del municipio, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿está dispuesto Pullaro a entregar un inmueble estratégico a la gestión de Viotti?

La respuesta todavía no llegó.

Mientras tanto, el proyecto anunciado por el Ejecutivo local continúa siendo eso: una intención política, una gestión en marcha y una expresión de deseos que aún necesita el visto bueno de la Provincia para transformarse en realidad.

Hasta que eso ocurra, el ex vacunatorio del Hospital Jaime Ferré sigue siendo más una aspiración de la administración de Leonardo Viotti que una incorporación concreta al patrimonio municipal.

La Municipalidad ya dio por iniciado el partido, pero la pelota todavía está en los pies de Pullaro.