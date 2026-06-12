Jaldo confirmó su fórmula electoral y acelera el armado del peronismo tucumano para 2027

Osvaldo Jaldo confirmó que volverá a compartir fórmula con Miguel Acevedo

El gobernador anticipó que las elecciones provinciales se realizarían en mayo de 2027

El oficialismo tucumano inició el proceso de organización política de cara a los próximos comicios

Dirigentes peronistas llamaron a fortalecer la unidad frente al escenario nacional

La reunión dejó en evidencia algunas ausencias relevantes dentro del peronismo provincial

Una estrategia judicial busca habilitar el adelantamiento del calendario electoral tucumano

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dio una de las señales políticas más importantes de cara al proceso electoral de 2027 al confirmar que volverá a compartir fórmula con el vicegobernador Miguel Acevedo y anticipar que las elecciones provinciales se realizarán en mayo del próximo año, con el tercer domingo del mes como fecha más probable.

La definición fue realizada durante un encuentro político desarrollado en la localidad de El Cadillal, que reunió a más de treinta legisladores provinciales del oficialismo, intendentes, dirigentes territoriales y referentes de espacios aliados. Entre los presentes se destacó la participación de Rossana Chahla, una de las principales figuras del peronismo tucumano.

Durante su intervención, Jaldo dejó en claro que considera iniciado el proceso de organización electoral y convocó a los dirigentes de cada sección a consolidar la estructura partidaria en todo el territorio provincial. El mandatario remarcó la necesidad de fortalecer simultáneamente la gestión institucional y el trabajo político, en una etapa que definió como clave para el futuro del espacio.

La ratificación de la fórmula Jaldo-Acevedo adquiere relevancia en un contexto marcado por algunas tensiones internas dentro del oficialismo. En las últimas semanas se registraron movimientos en la estructura partidaria provincial, incluyendo modificaciones en la integración de los apoderados del Partido Justicialista, decisiones que fueron interpretadas por distintos sectores como parte de la reconfiguración del esquema de poder rumbo a las próximas elecciones.

Pese a esas diferencias, Acevedo buscó transmitir un mensaje de unidad ante los dirigentes reunidos. El vicegobernador sostuvo que el peronismo tucumano debe priorizar los intereses colectivos por encima de las diferencias individuales y advirtió sobre la necesidad de mantener cohesionado al espacio frente al escenario político nacional.

En un tono crítico hacia la administración de Javier Milei, el titular de la Legislatura provincial sostuvo que Tucumán necesita un peronismo unido para defender sus intereses y evitar que las políticas nacionales afecten el funcionamiento del Estado provincial.

Por su parte, Chahla hizo foco en la situación económica y social que atraviesan numerosos sectores de la población. La intendenta recordó experiencias de trabajo territorial durante la pandemia y reivindicó el rol histórico del peronismo en el acompañamiento de las demandas sociales. Además, señaló que muchas familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes y cuestionó la paralización de obras públicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Otro de los oradores fue el ministro del Interior provincial, Darío Monteros, considerado uno de los principales armadores políticos de Jaldo. El funcionario destacó la fortaleza parlamentaria del oficialismo y resaltó que el peronismo tucumano cuenta con una de las representaciones legislativas más amplias del país.

Sin embargo, la fotografía de unidad no estuvo exenta de ausencias. Entre los dirigentes que no participaron del encuentro figuraron legisladores y referentes identificados con sectores internos diferenciados, además del ex gobernador Juan Manzur, cuya ausencia volvió a alimentar especulaciones sobre el vínculo político que mantiene actualmente con el mandatario provincial.

La estrategia electoral de Jaldo también aparece vinculada a una ofensiva judicial que busca habilitar el adelantamiento de los comicios provinciales. En los últimos días, representantes de un espacio aliado presentaron una acción de amparo para cuestionar artículos de la Constitución provincial que establecen los plazos para la realización de las elecciones.

El planteo apunta a evitar una eventual superposición con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias nacionales previstas para agosto de 2027. La intención del oficialismo es sostener el desdoblamiento electoral y mantener un calendario propio que permita concentrar el debate en la realidad provincial.

Con la confirmación de la fórmula, el llamado a la unidad interna y el impulso a la estrategia judicial para adelantar los comicios, Jaldo puso en marcha formalmente la construcción política con la que buscará consolidar su liderazgo dentro del peronismo tucumano y enfrentar el desafío electoral de los próximos años.