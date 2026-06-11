El comercio santafesino mostró una leve recuperación en 2026: crecen las ventas mayoristas y las motos, pero sigue flojo el consumo minorista

La actividad comercial de la provincia de Santa Fe registró una moderada mejora durante el primer trimestre de 2026. Según el último informe elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), el sector acumuló un crecimiento interanual del 0,9% entre enero y marzo, impulsado principalmente por el desempeño del comercio mayorista y la recuperación de algunas ramas vinculadas al mercado automotor.

El relevamiento refleja un escenario dispar dentro de la actividad comercial provincial. Mientras algunos segmentos comienzan a mostrar señales de recuperación, otros continúan afectados por la debilidad del consumo.

El comercio mayorista fue el principal motor

La rama mayorista volvió a posicionarse como el sector más dinámico del período. Con una participación superior al 40% dentro de la estructura comercial santafesina, registró una expansión interanual del 5%, convirtiéndose en el principal impulsor del crecimiento general.

Entre los rubros con mejor desempeño sobresalieron las ventas de sustancias y productos químicos, que experimentaron un fuerte incremento, además del segmento de equipamiento para el hogar y diversos sectores vinculados a alimentos, bebidas, productos metálicos y derivados del petróleo.

No obstante, algunos sectores mostraron resultados negativos, especialmente los relacionados con productos agrícolas, maquinaria y equipos, además de la comercialización de textiles, marroquinería y calzado.

El sector automotor también mostró señales positivas

Otro de los rubros que contribuyó al crecimiento fue el vinculado a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos, junto con la comercialización de combustibles.

Dentro de este segmento se destacó particularmente el mercado de motocicletas. Las inscripciones iniciales crecieron un 37% en comparación con el mismo período del año anterior, convirtiéndose en el indicador con mayor expansión de todo el informe.

También mostraron avances el parque activo de motos, la cantidad de automóviles en circulación y las ventas de combustibles.

La única excepción dentro del sector fue la inscripción de automóviles cero kilómetro, que registró una leve caída respecto del primer trimestre de 2025.

El consumo minorista continúa sin recuperarse

A diferencia de los segmentos mayoristas y automotores, el comercio minorista mantuvo una tendencia negativa durante el período analizado.

El informe señala que este sector registró una retracción del 3,8% interanual, transformándose en el principal factor que limitó una recuperación más robusta de la actividad comercial provincial.

Entre los rubros más afectados aparecen indumentaria, alimentos y bebidas, equipamiento para el hogar y actividades vinculadas a vivienda y servicios básicos.

El único segmento minorista que logró cerrar el trimestre con números positivos fue el relacionado con actividades de esparcimiento, que mostró un crecimiento moderado.

Un escenario con contrastes

Los datos difundidos por el IPEC muestran una realidad heterogénea para el comercio santafesino. Por un lado, sectores vinculados a la producción, la distribución mayorista y el mercado automotor comienzan a evidenciar signos de recuperación.

Por otro, el consumo cotidiano de los hogares continúa mostrando dificultades para consolidar una tendencia positiva, especialmente en rubros sensibles como alimentos, indumentaria y bienes para el hogar.

De cara a los próximos meses, la evolución del poder adquisitivo y el comportamiento del consumo interno serán factores clave para determinar si la leve recuperación observada durante el primer trimestre logra consolidarse en el resto del año.