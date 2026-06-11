Santa Fe apuesta a los mercados globales: lanzan una nueva edición del Business Forum con foco en exportaciones e inversiones

El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de la capital provincial presentaron oficialmente una nueva edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro internacional que busca fortalecer la inserción de las empresas santafesinas en los mercados globales, promover inversiones y generar nuevas oportunidades comerciales para el entramado productivo local.

La actividad se llevó a cabo en la Estación Belgrano y sirvió como puntapié inicial para la tercera edición del evento, que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

La iniciativa reunirá a empresarios, compradores internacionales, inversores y representantes de distintos países en una agenda que incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y espacios destinados a fomentar vínculos comerciales entre firmas santafesinas y mercados del exterior.

Una apuesta a la internacionalización

Durante la presentación, autoridades provinciales destacaron el papel que cumple el foro dentro de la estrategia de desarrollo económico impulsada por la provincia.

La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, señaló que el evento se consolidó como una herramienta clave para potenciar la proyección internacional de las empresas locales y fortalecer la presencia de Santa Fe en el escenario global.

Además, remarcó que el crecimiento sostenido del encuentro permitió ampliar su alcance y generar nuevas oportunidades para productores, emprendedores e industrias de distintas regiones de la provincia.

Resultados que respaldan la iniciativa

Según los datos difundidos durante el lanzamiento, las ediciones anteriores del Santa Fe Business Forum permitieron concretar más de 8.000 reuniones internacionales de negocios, con operaciones comerciales estimadas en alrededor de 15 millones de dólares.

También participaron más de 250 empresas extranjeras y representantes de 45 países, cifras que posicionan al encuentro como uno de los principales espacios de vinculación internacional para el sector productivo santafesino.

Desde la organización sostienen que la incorporación de la ciudad de Santa Fe como sede central de actividades permite ampliar el alcance territorial del evento y acercar nuevas oportunidades a empresas radicadas en el centro y norte provincial.

El potencial exportador de la capital

Durante la jornada también se destacó el desempeño exportador de la ciudad de Santa Fe. Datos oficiales indican que durante 2025 las exportaciones locales alcanzaron los 36,8 millones de dólares, con una fuerte presencia de manufacturas de origen industrial dentro de la composición de ventas al exterior.

Las autoridades remarcaron que más de la mitad de las exportaciones tuvieron como destino países integrantes del Mercosur, un escenario que consideran estratégico frente a los nuevos acuerdos comerciales que se desarrollan a nivel internacional.

En ese contexto, destacaron que la llegada de compradores e inversores extranjeros representa una oportunidad concreta para que pequeñas y medianas empresas amplíen mercados y diversifiquen sus destinos comerciales.

Nuevos desafíos para competir en el mundo

Otro de los aspectos abordados durante la presentación estuvo relacionado con las exigencias que imponen los mercados internacionales, especialmente los europeos.

Desde la Agencia de Cooperación, Inversión y Comercio Exterior Santafesina señalaron la importancia de que las empresas incorporen herramientas vinculadas a la sustentabilidad, los objetivos de desarrollo sostenible y la reducción de emisiones, requisitos que cada vez tienen mayor peso en los procesos de comercialización global.

Con una agenda enfocada en la generación de negocios, la atracción de inversiones y la apertura de nuevos mercados, el Santa Fe Business Forum buscará consolidarse una vez más como una de las principales plataformas de internacionalización para el sector productivo de la provincia.