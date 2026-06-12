Banfi apuntó contra Adorni y reclamó una investigación judicial por sus ahorros no declarados

Karina Banfi cuestionó las explicaciones brindadas por Manuel Adorni sobre sus ahorros no declarados

La diputada reclamó que la Justicia analice la documentación presentada por el jefe de Gabinete

La legisladora consideró que el caso podría exceder una simple irregularidad administrativa

Banfi vinculó la polémica con el debate parlamentario sobre los proyectos de Ficha Limpia

También sostuvo que la situación genera un costo político para el Gobierno nacional

La investigación judicial continúa mientras crecen las repercusiones en el escenario político argentino

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi, cuestionó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario reconociera haber mantenido durante años fondos no declarados que posteriormente fueron invertidos en criptomonedas y regularizados mediante declaraciones juradas rectificativas. La legisladora sostuvo que las explicaciones públicas no son suficientes y reclamó que la Justicia avance en el análisis de la documentación presentada.

Las declaraciones de Banfi se producen en medio de la controversia generada por la situación patrimonial de Adorni, quien se encuentra bajo la lupa judicial tras la presentación de información complementaria sobre sus bienes y movimientos financieros. La dirigente radical consideró que el eje de la discusión debe centrarse en las pruebas que respalden los argumentos expuestos por el funcionario y no únicamente en sus manifestaciones públicas.

En una entrevista radial, Banfi afirmó que lo relevante es determinar si existe documentación capaz de acreditar el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones realizadas. En ese sentido, señaló que también corresponde establecer con precisión cuál es la figura penal que podría estar siendo investigada en el expediente judicial.

La diputada fue particularmente crítica respecto de las consecuencias políticas que la situación podría generar para el Gobierno nacional. A su entender, la permanencia de Adorni en el cargo representa un problema para la administración libertaria, especialmente por el discurso que llevó al oficialismo al poder basado en la transparencia y el cuestionamiento a las prácticas tradicionales de la política.

Según planteó, la situación genera una contradicción con las promesas de renovación institucional impulsadas durante la campaña electoral. Por ese motivo, consideró que el caso excede el plano estrictamente judicial y tiene también un fuerte impacto político.

Banfi rechazó además la posibilidad de interpretar el episodio como una simple omisión administrativa o una cuestión vinculada exclusivamente con la regularización tributaria. Afirmó que existen elementos que ameritan una investigación exhaustiva y sostuvo que corresponde a la Justicia determinar si hubo conductas tipificadas en la legislación penal.

En ese marco, recordó la existencia de normas que sancionan la omisión maliciosa de información en documentos públicos y señaló que, de comprobarse irregularidades, las consecuencias podrían trascender el ámbito administrativo. Por ello, insistió en que la investigación debe desarrollarse hasta esclarecer completamente los hechos.

La polémica adquirió también una dimensión legislativa. Banfi vinculó la situación con los proyectos de Ficha Limpia que desde hace años impulsan distintos sectores parlamentarios y que buscan establecer mayores exigencias para quienes aspiran a ocupar cargos públicos o ejercer funciones de representación.

La diputada explicó que actualmente existen varias iniciativas sobre la materia en la Cámara de Diputados y que distintos bloques trabajan en la elaboración de un texto unificado que permita avanzar hacia su aprobación. Según indicó, el objetivo es consolidar una normativa que fortalezca los estándares de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

No obstante, reconoció que la discusión enfrenta dificultades políticas debido a la necesidad de reunir mayorías parlamentarias suficientes para convertir el proyecto en ley. En ese contexto, advirtió que existen sectores que mantienen diferencias respecto de la propuesta y que podrían obstaculizar su avance legislativo.

Por otra parte, Banfi también cuestionó la estrategia comunicacional adoptada por Adorni para responder a las acusaciones. A su juicio, la entrevista televisiva en la que intentó explicar el origen de sus fondos no logró despejar las dudas existentes ni transmitir una defensa sólida frente a los cuestionamientos.

Las declaraciones de la legisladora se suman a una serie de críticas provenientes de distintos sectores políticos tras la difusión de las explicaciones del jefe de Gabinete. Mientras la investigación judicial continúa su curso, el caso sigue generando repercusiones tanto en el ámbito institucional como en el debate político nacional.