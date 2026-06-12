El Gobierno habilitará la importación de 10.000 autos de Estados Unidos sin aranceles

El acuerdo permitirá importar 10.000 vehículos estadounidenses sin pagar el arancel del 35%

La medida comenzará a regir a partir de agosto y tendrá renovación anual

Varias automotrices ya analizan incorporar nuevos modelos al mercado argentino

Los cupos se asignarán por orden de presentación de las solicitudes de importación

El objetivo oficial es ampliar la oferta y aumentar la competencia en el sector

El beneficio será unilateral y no contempla ventajas para exportaciones argentinas a Estados Unidos

El mercado automotor argentino se prepara para un nuevo escenario de mayor apertura comercial a partir de agosto, cuando entre en vigencia un acuerdo que permitirá el ingreso de hasta 10.000 vehículos fabricados en Estados Unidos sin pagar el arancel aduanero del 35% que actualmente grava este tipo de importaciones. La medida forma parte de la estrategia oficial orientada a incrementar la competencia, ampliar la oferta disponible y generar condiciones que contribuyan a moderar los precios en el sector.

La novedad fue anticipada por el diputado nacional Manuel Quintar, quien confirmó que el esquema comenzará a aplicarse durante el segundo semestre y tendrá carácter renovable. Según explicó, el beneficio se repetirá anualmente y apunta a facilitar la llegada de nuevos modelos al mercado local.

La iniciativa representa un cambio significativo para la industria automotriz, ya que la eliminación del arancel podría mejorar sustancialmente la competitividad de numerosos vehículos producidos en Estados Unidos. En consecuencia, varias terminales y marcas internacionales ya comenzaron a analizar la posibilidad de ampliar su oferta en la Argentina aprovechando las nuevas condiciones de importación.

Entre las compañías que observan con atención la implementación del acuerdo aparecen Ford Argentina, General Motors Argentina, Toyota Argentina y BMW Argentina. Algunos de los modelos que podrían verse beneficiados incluyen vehículos de gran porte y alta gama que hasta ahora enfrentaban costos adicionales derivados de la carga arancelaria.

De hecho, algunas automotrices ya comenzaron a anticipar el nuevo escenario. Durante los últimos meses, ciertas empresas aplicaron estrategias comerciales orientadas a reducir el impacto de los aranceles sobre los precios finales, en previsión de una mayor apertura del mercado. Entre los modelos que podrían ganar protagonismo aparecen pickups, SUV y deportivos producidos en plantas estadounidenses.

Uno de los aspectos más relevantes del esquema es el mecanismo previsto para la distribución de los cupos. Según trascendió, la asignación no se realizará mediante licitaciones ni a través de criterios vinculados al precio de los vehículos. Por el contrario, se utilizará un sistema basado en el orden de presentación de las solicitudes.

Esto significa que las empresas que logren completar primero los trámites necesarios para importar serán las que obtendrán acceso al beneficio arancelario. En consecuencia, se espera una fuerte competencia entre las terminales para asegurarse una porción de los 10.000 vehículos habilitados dentro del régimen.

Desde el sector consideran que la medida podría contribuir a ampliar significativamente la variedad de opciones disponibles para los consumidores argentinos. Actualmente, muchos modelos producidos en Estados Unidos llegan al país con precios afectados por la carga tributaria, lo que limita su competitividad frente a vehículos provenientes de otros mercados o fabricados localmente.

Los defensores de la iniciativa sostienen que una mayor oferta favorecerá la competencia y podría generar incentivos para una moderación de precios en determinados segmentos del mercado. Además, destacan que permitirá incorporar tecnologías y modelos que actualmente tienen una presencia reducida en los concesionarios argentinos.

Sin embargo, también existen interrogantes respecto del impacto que la medida podría tener sobre la industria local y sobre el equilibrio comercial del sector automotor. Una de las principales características del acuerdo es que se trata de un esquema unilateral. Es decir, la eliminación del arancel beneficiará exclusivamente a los vehículos estadounidenses que ingresen a la Argentina.

Por el momento, el convenio no contempla ventajas equivalentes para los automóviles producidos en el país que eventualmente pudieran exportarse hacia Estados Unidos. Esta situación ha generado algunos cuestionamientos entre sectores que consideran necesario avanzar hacia acuerdos con beneficios recíprocos para ambas partes.

Más allá de ese debate, el Gobierno apuesta a que la apertura contribuya a dinamizar el mercado y fortalecer la competencia en una industria que viene atravesando profundas transformaciones. La entrada en vigencia del acuerdo durante agosto marcará el inicio de una nueva etapa para el sector automotor, con expectativas puestas en la evolución de los precios, la llegada de nuevos modelos y la respuesta de los consumidores.