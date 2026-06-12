YPF se consolidó como la petrolera de mejor desempeño en Wall Street tras la crisis energética global

YPF fue la petrolera de mejor desempeño entre las principales compañías energéticas que cotizan en Wall Street

La suba del precio internacional del petróleo impulsó al sector, pero la empresa argentina mostró un crecimiento superior

Vaca Muerta continúa consolidándose como el principal motor de expansión productiva de la compañía

Los resultados financieros reflejaron mejoras en rentabilidad, producción y generación de caja

El fallo favorable en Nueva York redujo uno de los principales riesgos judiciales que afectaban a la empresa

Los inversores valoran cada vez más el potencial exportador y el desarrollo energético de largo plazo de YPF

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, sumada al cierre del estratégico estrecho de Ormuz, volvió a colocar al petróleo en el centro de la escena financiera internacional. La fuerte suba del precio del crudo impulsó a gran parte de las compañías energéticas que cotizan en los principales mercados del mundo. Sin embargo, dentro de ese escenario, YPF logró destacarse con un rendimiento superior al de las principales petroleras integradas del planeta.

La compañía argentina registró una evolución bursátil que superó ampliamente a gigantes del sector como ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, Petrobras y Ecopetrol. Los inversores no solo valoraron el contexto favorable generado por el encarecimiento del petróleo, sino también una serie de factores propios que fortalecieron las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Desde el comienzo de la crisis energética internacional, los ADR de YPF acumularon una suba cercana al 54%, una cifra considerablemente superior al avance registrado por otros activos argentinos y por las principales compañías petroleras globales. En el mismo período, Shell avanzó alrededor de 6%, BP ganó cerca de 13% y TotalEnergies registró una mejora cercana al 15%. Chevron mostró una evolución más moderada, mientras que ExxonMobil incluso quedó rezagada frente al resto del sector.

La diferencia también se observó en la comparación con las principales petroleras de América Latina. Petrobras experimentó una apreciación cercana al 12%, mientras que Ecopetrol logró una recuperación más significativa, aunque igualmente distante del desempeño alcanzado por la empresa argentina.

Analistas del mercado coinciden en que el rally de YPF responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Uno de los elementos centrales es la consolidación de Vaca Muerta como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía y de la industria energética nacional.

Durante los últimos meses, la producción de petróleo no convencional continuó alcanzando niveles récord. En abril, la producción total en Vaca Muerta superó los 628.000 barriles diarios, con Neuquén como principal polo productivo. Dentro de ese proceso, YPF mantuvo su liderazgo con cerca de 320.000 barriles diarios, fortaleciendo su posición dentro del segmento shale.

Los resultados financieros también contribuyeron a mejorar la percepción de los inversores. Durante el primer trimestre del año, la empresa informó un EBITDA ajustado superior a los 1.500 millones de dólares, el más elevado para un primer trimestre en su historia. Asimismo, logró revertir pérdidas previas y registrar ganancias netas por más de 400 millones de dólares, acompañadas por una mejora significativa en la producción de shale oil.

La expectativa del mercado también está vinculada a proyectos estratégicos que podrían transformar el perfil exportador de la compañía durante los próximos años. Entre ellos se destacan las iniciativas asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), particularmente el proyecto LLL Oil, que contempla inversiones por unos 25.000 millones de dólares y un importante incremento de la capacidad productiva hacia la próxima década.

A esto se suman los avances de Vaca Muerta Oil Sur, destinado a ampliar la infraestructura de transporte de crudo, y el proyecto Argentina LNG, con el que YPF busca posicionarse como un actor relevante en el mercado global de gas natural licuado.

Otro factor que contribuyó a fortalecer la cotización fue la reducción de la incertidumbre judicial vinculada a la expropiación de la compañía realizada en 2012. El fallo favorable obtenido en la Cámara de Apelaciones de Nueva York alivió uno de los principales riesgos que pesaban sobre la valoración de la empresa y sobre los activos argentinos en general.

El interés de grandes inversores institucionales también reforzó la confianza del mercado. La incorporación de YPF en las carteras de reconocidos fondos internacionales fue interpretada como una señal positiva sobre el potencial de crecimiento de la compañía y de la economía argentina.

No obstante, los analistas advierten que existen desafíos pendientes. Uno de ellos continúa siendo la política de precios de los combustibles en el mercado interno. El Gobierno mantiene mecanismos destinados a moderar el traslado inmediato de las variaciones internacionales del petróleo a los surtidores, una estrategia que busca evitar impactos inflacionarios, aunque podría afectar los márgenes de rentabilidad del negocio local.

Pese a esas incertidumbres, el mercado parece haber comenzado a valorar a YPF no solo como una petrolera tradicional, sino como una de las principales apuestas vinculadas al desarrollo energético exportador de la Argentina. La combinación de mayores niveles de producción, expansión de infraestructura, crecimiento de las exportaciones y mejoras operativas explica buena parte del renovado interés que despierta la compañía entre los inversores.