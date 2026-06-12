Uruguay refuerza su estrategia contra el crimen y cambia la cúpula policial en Montevideo

La creciente violencia vinculada a enfrentamientos entre grupos delictivos en distintos barrios de la periferia de Montevideo encendió las alarmas de las autoridades uruguayas. Los episodios, que incluyen frecuentes tiroteos y hechos de sangre, generan preocupación entre los vecinos y motivaron una serie de cambios en la estructura de seguridad del país.

Con el objetivo de fortalecer la respuesta estatal, el Ministerio del Interior anunció este jueves modificaciones en áreas clave de la Policía. Durante una conferencia de prensa, el titular de la cartera, Carlos Negro, sostuvo que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar mayor tranquilidad a la población y recuperar espacios públicos afectados por la actividad criminal.

El funcionario remarcó que las medidas forman parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar las condiciones de seguridad y responder a una demanda creciente de la ciudadanía. En ese marco, aseguró que se continuará trabajando para reforzar la presencia policial en las calles y combatir los focos de violencia que afectan a distintas zonas urbanas.

Negro también recordó que la administración encabezada por Yamandú Orsi prevé destinar mayores recursos al área de seguridad en la próxima Rendición de Cuentas, que deberá ser enviada al Parlamento antes de finalizar junio. Según explicó, la intención es incrementar las inversiones en patrullaje, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y ampliar la dotación de efectivos.

Las autoridades consideran que estas decisiones forman parte de una etapa de ajustes previos a la implementación del futuro Plan Nacional de Seguridad, una iniciativa con la que el gobierno busca coordinar acciones para enfrentar el delito y mejorar la prevención.

Entre las modificaciones anunciadas se encuentra el relevo del jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito. Su lugar será ocupado por Alfredo Clavijo, quien hasta ahora se desempeñaba como subdirector de la Policía Nacional. El cambio apunta a renovar la conducción de la fuerza en la capital uruguaya y fortalecer las estrategias operativas frente al avance de las organizaciones criminales.