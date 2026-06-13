Ucrania apuesta por una reforma militar histórica: salarios récord y apertura a combatientes extranjeros

Ucrania puso en marcha un ambicioso plan de transformación de sus Fuerzas Armadas, considerado uno de los cambios más profundos desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de combate mediante mejoras salariales, nuevas modalidades de servicio militar y una mayor incorporación de ciudadanos extranjeros a determinadas unidades.

El presidente Volodimir Zelensky presentó una serie de medidas destinadas a reforzar el reclutamiento y la permanencia de efectivos en las áreas de mayor riesgo dentro del frente de batalla. Entre los principales anuncios figura un importante incremento en los ingresos del personal de infantería, con el objetivo de convertir estos puestos en los mejor remunerados del ámbito militar a nivel internacional.

De acuerdo con el plan, los soldados desplegados en primera línea podrían percibir salarios promedio cercanos a los 7.000 dólares mensuales, mientras que en determinadas funciones operativas los ingresos alcanzarían hasta los 10.000 dólares. Actualmente, quienes cumplen tareas de combate en zonas avanzadas reciben remuneraciones considerablemente inferiores.

Las autoridades consideran que el aumento salarial permitirá atraer a nuevos voluntarios para desempeñar funciones clave en el terreno, especialmente en aquellas posiciones que implican una mayor exposición al combate.

La reforma también contempla la implementación de contratos de servicio militar con plazos definidos, una medida orientada a brindar mayor previsibilidad a quienes decidan incorporarse a las fuerzas armadas. Paralelamente, el Gobierno estudia ampliar la participación de extranjeros en las unidades de infantería y asalto, con la meta de cubrir una parte significativa de las vacantes operativas.

El paquete de cambios fue diseñado bajo la conducción del actual ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, quien asumió el cargo hace cinco meses tras desempeñarse al frente del área de Transformación Digital. Desde su llegada al ministerio impulsa una estrategia enfocada en la modernización y el fortalecimiento de la estructura militar ucraniana en medio de la guerra con Rusia.

Con estas medidas, Kiev busca consolidar su capacidad de defensa y garantizar la disponibilidad de personal en un conflicto que ya lleva varios años y continúa exigiendo importantes recursos humanos y económicos.