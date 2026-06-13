Santoro redobló sus críticas contra Adorni y cuestionó la estrategia de defensa del funcionario

Leandro Santoro cuestionó las explicaciones brindadas por Manuel Adorni sobre su patrimonio.

El diputado sostuvo que el funcionario estaría construyendo una estrategia orientada a una eventual defensa judicial.

Santoro afirmó que las aclaraciones públicas no lograron disipar las dudas existentes.

El legislador criticó al Gobierno por mantener su respaldo al jefe de Gabinete.

La controversia fue vinculada por el dirigente opositor con problemas más amplios de transparencia institucional.

El caso continúa generando repercusiones políticas y profundiza los cruces entre oficialismo y oposición.

La polémica en torno a la situación patrimonial de Manuel Adorni continúa sumando capítulos y nuevas repercusiones en el escenario político. Esta vez fue el diputado nacional Leandro Santoro quien profundizó sus cuestionamientos al jefe de Gabinete y puso en duda la consistencia de las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de su patrimonio y de las inversiones que quedaron bajo escrutinio público durante las últimas semanas.

Lejos de considerar cerrado el asunto, el dirigente de Unión por la Patria sostuvo que las aclaraciones difundidas por Adorni no lograron disipar las dudas planteadas en torno al origen de determinados fondos y a la evolución de su patrimonio. Según afirmó, las sucesivas intervenciones públicas del funcionario no hicieron más que ampliar la controversia y generar nuevos interrogantes.

Durante una entrevista radial, Santoro vinculó directamente la actitud adoptada por el jefe de Gabinete con una eventual preocupación por las consecuencias judiciales que pudiera tener el caso. En ese sentido, interpretó que las explicaciones brindadas no estuvieron dirigidas principalmente a convencer a la opinión pública, sino a construir una línea argumental que pudiera ser utilizada en una eventual instancia judicial.

“Lo más probable es que el tipo esté buscando una defensa judicial. Está armando hoy más una defensa para la Justicia que para la opinión pública”, afirmó el legislador al analizar las recientes declaraciones del funcionario nacional.

El diputado fue aún más contundente al evaluar los motivos detrás de la estrategia comunicacional adoptada por Adorni. Según su interpretación, la intensidad de las explicaciones públicas respondería a una preocupación creciente por el impacto que la controversia podría tener en el plano legal.

Las declaraciones de Santoro se suman a una serie de cuestionamientos formulados en los últimos días desde distintos sectores de la oposición, que vienen reclamando mayores precisiones sobre aspectos patrimoniales del funcionario. El tema se instaló en la agenda política luego de que trascendieran detalles relacionados con inversiones en criptomonedas y rectificaciones efectuadas en documentación patrimonial.

Además de cuestionar al funcionario, el legislador apuntó contra la decisión del Gobierno nacional de respaldarlo en medio de la controversia. A su entender, la continuidad de Adorni en el centro de la escena pública genera un costo político creciente para la administración encabezada por el presidente Javier Milei.

Santoro consideró que el desgaste ya comenzó a hacerse visible y sostuvo que incluso algunos sectores que anteriormente respaldaban al funcionario habrían adoptado una posición más distante frente a la situación. Según su análisis, la polémica dejó de ser un problema exclusivamente personal para convertirse en un desafío político para el oficialismo.

Las críticas del diputado también alcanzaron aspectos más amplios de la gestión libertaria. Durante la entrevista, recordó algunas de las posiciones que dirigentes oficialistas defendieron durante los últimos años en materia tributaria y fiscal, especialmente aquellas vinculadas a la evasión impositiva, la presión fiscal y el papel del Estado en la economía.

En ese contexto, cuestionó lo que consideró una contradicción entre determinados discursos sostenidos históricamente por referentes del oficialismo y la actitud asumida frente a las denuncias y cuestionamientos que hoy involucran a uno de sus principales funcionarios.

Para Santoro, la controversia excede el caso puntual de Adorni y pone en discusión cuestiones relacionadas con la transparencia pública y la responsabilidad institucional. Desde su perspectiva, situaciones de este tipo deberían generar mayores niveles de exigencia política y de rendición de cuentas por parte de los funcionarios involucrados.

Sobre el cierre de sus declaraciones, el legislador sostuvo que la naturalización de episodios de esta naturaleza constituye un problema en sí mismo para la calidad institucional. Según afirmó, en otros países casos similares provocarían reacciones políticas de mayor magnitud y consecuencias más severas para los funcionarios alcanzados por cuestionamientos de esta naturaleza.

Mientras tanto, el debate continúa abierto y la situación de Adorni sigue ocupando un lugar destacado dentro de la discusión política nacional, alimentando cruces entre oficialismo y oposición en torno a la transparencia patrimonial, la responsabilidad pública y los costos políticos derivados de la controversia.