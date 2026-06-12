Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron tras una crisis

Después de meses de versiones sobre una crisis que parecía irreversible, Facundo Arana y María Susini vuelven a quedar en el centro de la escena. Según trascendió en las últimas horas, la pareja habría decidido reconciliarse y darse una nueva oportunidad tras una separación que había puesto fin a más de dos décadas de historia compartida.

La información fue revelada este jueves en el programa LAM (América), donde Pepe Ochoa sorprendió con un enigmático que rápidamente despertó la curiosidad de los televidentes. Tras varias pistas, el panelista confirmó que los protagonistas de la historia serían el reconocido actor y la modelo y conductora, quienes comparten tres hijos y una de las relaciones más estables del espectáculo argentino.

Una separación que parecía definitiva

La noticia de la ruptura había generado sorpresa meses atrás. Luego de más de 20 años juntos, la pareja atravesó una crisis que derivó en un distanciamiento que muchos consideraron definitivo.

Sin embargo, según contó Ochoa, el vínculo nunca se rompió completamente y, con el paso del tiempo, ambos comenzaron a reencontrarse desde otro lugar.

“Me llegó una información y a partir de ahí empecé a seguir la ruta de este tema. Me costó terminar de chequearlo”, explicó el panelista antes de dar detalles sobre el presunto acercamiento.

De acuerdo con la información difundida, la decisión de separarse habría surgido principalmente por iniciativa de Susini, quien necesitaba atravesar un proceso personal y replantearse diferentes aspectos de su vida.

No obstante, diversas situaciones familiares y la convivencia alrededor de sus hijos habrían contribuido a reconstruir el vínculo.

“La persona que me había hablado en ese momento de la separación me había dicho que la decisión había sido más de ella, que quería estar sola y ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”, aseguró Ochoa.

Silencio absoluto de los protagonistas

Hasta el momento, ni Facundo Arana ni María Susini realizaron declaraciones públicas sobre la versión de reconciliación.

Tampoco hubo publicaciones en redes sociales que confirmen o desmientan la información, por lo que el entorno de la pareja mantiene el hermetismo mientras crecen las especulaciones sobre el presente sentimental de ambos.

A pesar de ello, la noticia generó una fuerte repercusión entre los seguidores del actor, que siempre consideraron su relación con Susini como una de las más sólidas y discretas del ambiente artístico.

Una historia de amor que comenzó de manera inesperada

La relación entre Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, poco tiempo después de que el actor terminara su histórica relación con Isabel Macedo.

Curiosamente, fueron dos amigos distintos quienes intentaron presentarle a la modelo, convencidos de que era la mujer ideal para él.

El primer intento resultó frustrado. Mientras Arana realizaba temporada teatral en Mar del Plata, viajó especialmente a Pinamar para conocerla, pero ella ya se había retirado del lugar.

La segunda oportunidad tampoco comenzó de la mejor manera.

La reunión estaba prevista para un almuerzo, pero María llegó con más de dos horas de retraso luego de sufrir una caída mientras patinaba. El accidente le provocó heridas en una de sus manos y cambió para siempre la historia de ambos.

El momento exacto en que Arana se enamoró

Años después, el propio actor recordó cómo nació el flechazo.

Al verla lastimada, decidió ayudarla y comenzó a quitarle pequeñas astillas que se habían incrustado profundamente en su mano.

Lo que ocurrió después quedó grabado para siempre en su memoria.

“Le empiezo a sacar los palitos porque había mucha sangre. Me sorprendo porque no grita. Cuando la miro, veo que le cae una lágrima con una sonrisa y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, que me había partido un rayo”, recordó en una entrevista.

Según contó, en ese instante sintió que estaba frente a la mujer con la que quería compartir su vida.

“Yo la vi y supe que era ella”, aseguró en varias oportunidades.

Una familia construida a lo largo de dos décadas

Con el paso de los años, la pareja consolidó una relación marcada por un fuerte perfil bajo y lejos de los escándalos mediáticos.

Juntos formaron una familia y se convirtieron en padres de India y de los mellizos Yaco y Moro, quienes fueron creciendo mientras Arana continuaba desarrollando su carrera artística y sus conocidas aventuras deportivas.

La historia estuvo atravesada por viajes, proyectos compartidos y una intensa vida familiar que los convirtió en una de las parejas más queridas del espectáculo argentino.

La increíble propuesta de matrimonio en el Everest

Uno de los momentos más recordados de la relación fue la propuesta de matrimonio de Facundo Arana.

Lejos de cualquier escenario convencional, el actor eligió realizarla durante una de sus expediciones de montaña, a más de cinco mil metros de altura, en las inmediaciones del Monte Everest.

Para entonces ya habían nacido sus hijos y la pareja llevaba varios años construyendo una vida juntos.

Aquella escena se convirtió en uno de los gestos románticos más comentados del mundo del espectáculo y reforzó la imagen de una relación marcada por la aventura, la complicidad y el compañerismo.

Ahora, cuando muchos pensaban que la historia había llegado a su final, una nueva versión alimenta la esperanza de sus seguidores: la posibilidad de que Facundo Arana y María Susini hayan decidido volver a apostar por el amor después de más de 20 años de historia compartida.