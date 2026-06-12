Alarma en la Selección Argentina: Nicolás Tagliafico sufrió una lesión y preocupa a Scaloni

La Selección Argentina atraviesa horas de preocupación a pocos días de su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuando el equipo de Lionel Scaloni parecía haber dejado atrás el impacto por la baja de Leonardo Balerdi, una nueva complicación física encendió las alarmas en el campamento albiceleste: Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular y su presencia en el debut ante Argelia quedó seriamente comprometida.

El lateral izquierdo, una de las piezas más confiables del ciclo Scaloni y titular indiscutido en los últimos grandes torneos, presentó molestias en el sóleo durante los entrenamientos y todo indica que no llegará en condiciones para el primer compromiso de Argentina en la Copa del Mundo.

Aunque desde la AFA todavía no hubo un parte médico definitivo, las primeras evaluaciones no son alentadoras y existe preocupación por la posibilidad de que se trate de un desgarro, una lesión que podría dejarlo fuera de varios partidos del torneo.

Un nuevo dolor de cabeza para Scaloni

La situación genera inquietud dentro del cuerpo técnico porque Tagliafico no solo aporta experiencia y equilibrio defensivo, sino que también es uno de los referentes del grupo y una pieza clave dentro del funcionamiento colectivo.

Su eventual ausencia obligaría a Scaloni a modificar una estructura que viene consolidándose desde hace años y que fue fundamental para las conquistas recientes de la Selección Argentina.

Además, el calendario no ofrece margen de recuperación. El debut frente a Argelia está cada vez más cerca y el cuerpo técnico necesita comenzar a definir rápidamente quién ocupará el sector izquierdo de la defensa.

La lesión de Tagliafico podría provocar nuevos cambios en la lista

La preocupación por el estado físico del lateral también impacta directamente en la reciente convocatoria de Marcos Senesi.

El defensor, que fue citado para reemplazar a Leonardo Balerdi tras su lesión, apareció inicialmente como una alternativa para reforzar la zaga central. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con el problema físico de Tagliafico.

La llegada de Senesi le permite a Scaloni contar con más variantes entre los defensores centrales y liberar a Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo, una posición que ya ha desempeñado tanto en su club como en anteriores convocatorias con la Selección.

Por esa razón, la convocatoria del ex San Lorenzo adquiere ahora una relevancia aún mayor de la prevista originalmente.

Facundo Medina asoma como principal reemplazante

Ante la ausencia de especialistas naturales en el puesto, Facundo Medina aparece hoy como el principal candidato para ocupar el lateral izquierdo en caso de que Tagliafico no llegue al debut.

El defensor del fútbol francés ofrece solidez defensiva, buena salida desde el fondo y la versatilidad que tanto valora Scaloni a la hora de resolver emergencias durante los torneos.

Detrás suyo aparecen otras alternativas menos habituales. Nico González podría ser utilizado como carrilero o lateral con perfil ofensivo, aunque esa variante implicaría modificar considerablemente el funcionamiento del equipo.

La decisión también se ve condicionada por la ausencia de Marcos Acuña, quien finalmente no fue incluido en la convocatoria mundialista y era el principal relevo natural para el sector.

Horas decisivas antes del debut

Mientras Argentina continúa preparando el partido frente a Argelia, todas las miradas están puestas en la evolución física de Tagliafico.

El cuerpo médico trabaja contrarreloj para determinar el alcance exacto de la lesión y evaluar si existe alguna posibilidad de recuperación inmediata. Sin embargo, puertas adentro reina la cautela y el escenario más probable es que Scaloni deba planificar el debut sin uno de sus hombres de mayor confianza.

Después de la baja de Balerdi, la Selección enfrenta una nueva amenaza en la previa del Mundial. Y aunque el plantel cuenta con variantes para responder, la posible ausencia de Tagliafico representa un desafío importante para un equipo que busca comenzar la defensa del título con el pie derecho.