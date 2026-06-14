Histórico e inolvidable: New York Knicks remontó otra batalla épica y volvió a ser campeón de la NBA después de 53 años

New York Knicks escribió una de las páginas más emocionantes de su historia al derrotar 94-90 a San Antonio Spurs en el AT&T Center y consagrarse campeón de la NBA por tercera vez. El equipo neoyorquino remontó una desventaja de diez puntos en el último cuarto, cerró la serie por 4-1 y puso fin a una espera que se extendió durante más de medio siglo.

La franquicia de la Gran Manzana no levantaba el trofeo Larry O'Brien desde 1973. Tuvieron que pasar 53 años, miles de partidos y varias generaciones de aficionados para que los Knicks volvieran a sentarse en el trono de la mejor liga de básquetbol del mundo.

La conquista llegó en territorio rival y con una demostración de carácter que reflejó la identidad de un equipo que nunca dejó de creer. A lo largo de estos playoffs, New York protagonizó remontadas memorables y mostró una resiliencia que terminó convirtiéndose en su sello distintivo.

Una remontada para la historia

El encuentro parecía inclinarse a favor de San Antonio cuando los Spurs lograron sacar una ventaja de diez puntos en el último período. Con el público texano empujando y Victor Wembanyama dominando varios pasajes del juego, el escenario parecía preparado para estirar la serie.

Sin embargo, los Knicks volvieron a responder cuando más lo necesitaban.

Guiados por un espectacular Jalen Brunson, los dirigidos por Mike Brown recuperaron terreno posesión tras posesión hasta llegar a un cierre cargado de tensión. A falta de poco más de un minuto para el final, Brunson anotó el doble que rompió la igualdad y colocó a New York al frente por 90-88.

Desde ese momento, los Spurs nunca pudieron recuperar la ventaja.

La defensa de los Knicks cerró todos los caminos, mientras que la ofensiva encontró los puntos necesarios para sentenciar un triunfo histórico que quedará grabado para siempre en la memoria de sus seguidores.

Jalen Brunson, el héroe de una generación

Si hay una imagen que simboliza este campeonato es la de Jalen Brunson liderando a su equipo en los momentos decisivos.

El base firmó una actuación monumental con 45 puntos y fue elegido como el Jugador Más Valioso de las Finales. Su liderazgo, capacidad anotadora y personalidad fueron determinantes durante toda la campaña y especialmente en el partido que definió el título.

Tras el encuentro, todavía emocionado por la magnitud de lo conseguido, Brunson expresó:

“No tengo palabras. Esto es todo lo que soñé. No comprendo lo que estoy sintiendo. Siempre que nos descartaron buscamos una forma de hacer algo al respecto”.

A sus 29 años, el capitán de los Knicks se consolidó definitivamente como una de las grandes figuras de la NBA y como el rostro de una franquicia que vuelve a ser protagonista después de décadas.

El emotivo mensaje de Karl-Anthony Towns

Otro de los grandes protagonistas de la consagración fue Karl-Anthony Towns.

El pívot dominicano fue una pieza fundamental durante toda la temporada y tuvo un papel clave en la construcción de un equipo equilibrado y competitivo.

Tras la obtención del campeonato, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al recordar a su madre, fallecida durante la pandemia.

“Trabajas toda la vida para un momento como este. Todos saben mi historia, se lo quiero agradecer a mi madre”, expresó con lágrimas en los ojos.

Sus palabras conmovieron a compañeros, rivales y aficionados en una celebración que estuvo cargada de emociones.

La gran campaña que terminó con el anillo

El título no fue producto de una casualidad. New York construyó una de las mejores temporadas de los últimos años.

Los Knicks finalizaron la fase regular con un registro de 53 victorias y 29 derrotas, ocupando el tercer lugar de la Conferencia Este.

Ya en los playoffs, fueron creciendo serie tras serie:

Vencieron 4-2 a Atlanta Hawks.

Barrieron 4-0 a Philadelphia 76ers.

Superaron también por 4-0 a Cleveland Cavaliers en las Finales de Conferencia.

Derrotaron 4-1 a San Antonio Spurs en las Finales de la NBA.

Durante ese recorrido dejaron en evidencia una fortaleza mental extraordinaria y una capacidad para responder bajo presión que terminó marcando diferencias frente a todos sus rivales.

San Antonio volvió a competir por el título

Del otro lado quedó un equipo que también realizó una campaña extraordinaria.

San Antonio Spurs regresó a unas Finales de la NBA por primera vez desde 2014, cuando conquistó su último campeonato con Emanuel Ginóbili, Tim Duncan y Tony Parker como referentes.

Ahora, bajo la conducción de Mitch Johnson tras el retiro de Gregg Popovich como entrenador principal, la franquicia texana inició una nueva etapa liderada por Victor Wembanyama.

La joven estrella francesa volvió a demostrar por qué es considerada una de las caras del futuro de la NBA. En el partido decisivo registró 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones, aunque sus esfuerzos no alcanzaron para evitar la derrota.

A sus 22 años, Wembanyama disputó sus primeras Finales y dejó claro que San Antonio seguirá siendo candidato durante mucho tiempo.

El fin de una espera interminable

La última vez que New York Knicks había celebrado un campeonato fue el 10 de mayo de 1973, cuando derrotó a Los Ángeles Lakers.

Desde entonces, la franquicia atravesó décadas de frustraciones, reconstrucciones y oportunidades perdidas. Alcanzó las Finales en 1994 y 1999, pero terminó cayendo ante Houston Rockets y, justamente, San Antonio Spurs.

Por eso, esta consagración tiene un significado especial.

No se trata solamente de un campeonato. Es el final de una espera de 19.393 días, el cierre de una herida histórica y el renacimiento de una de las organizaciones más emblemáticas del deporte estadounidense.

La NBA tiene un nuevo campeón y, después de 53 años, New York Knicks vuelve a ocupar el lugar que sus aficionados soñaron durante generaciones.