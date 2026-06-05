Habló la denunciante de Ivana Figueiras y reveló el drama que atraviesa

Natalie Stal Pietra habló públicamente por primera vez luego de presentar una denuncia judicial contra Ivana Figueiras y explicó las razones que la llevaron a tomar esa decisión. La modelo sostuvo que durante un largo período atravesó situaciones de hostigamiento y aseguró que recurrió a la Justicia con el objetivo de resguardar a los menores que, según afirmó, se encuentran afectados por el conflicto.

En una entrevista concedida al programa SQP (América), Pietra manifestó que llegó a un límite después de años de silencio. “Me cansé de callarme, de la violencia y del hostigamiento. Lo que más me importa es proteger a dos menores que están involucradas en esta situación. Sentí que no tenía otra alternativa”, expresó.

Consultada sobre el origen de la disputa, explicó que se trata de una problemática que, según su versión, no comenzó recientemente. “Es algo que viene de hace mucho tiempo. Hay personas que creen tener poder para ejercer violencia, amenazar o hostigar, y eso no puede seguir ocurriendo”, afirmó.

La pareja actual de Tomás Guarracino también aseguró haber atravesado distintos episodios de maltrato. Según relató, sufrió insultos y situaciones que afectaron tanto su vida personal como familiar. “No se puede seguir destruyendo una familia. Me genera mucha tristeza todo lo que está pasando”, señaló.

Además, aclaró que nunca mantuvo una relación cercana con Figueiras y explicó que actualmente integra una familia ensamblada junto a su pareja, donde conviven su hija y la hija menor de Guarracino. “Las nenas tienen una relación excelente y por eso me duele aún más que todo esto esté ocurriendo”, comentó.

Durante la entrevista también se refirió a las consecuencias que el conflicto habría tenido sobre su imagen pública. Sin nombrar directamente a la empresaria, sostuvo que intentó resolver la situación por otras vías antes de acudir a la Justicia. “Traté de dialogar y de bajar la tensión, pero llegó un punto en el que tuve que actuar. Se dijeron cosas sobre mí que no son ciertas y también involucraron a mi hija. Como madre, hay límites que no estoy dispuesta a permitir que se crucen”, remarcó.

Por último, aseguró que su único objetivo es recuperar la tranquilidad. “No pertenezco al mundo mediático y nunca busqué exposición. Lo único que quiero es vivir en paz”, concluyó.

La denuncia fue radicada en el Juzgado de Familia N° 2 de Tigre. De acuerdo con la información difundida por SQP, Pietra acusa a Figueiras de presuntos hechos de violencia psicológica, agresiones físicas y hostigamiento. Además, habría presentado distintos registros de audio y conversaciones privadas que podrían ser evaluados por la Justicia en el marco de la investigación.