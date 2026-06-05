La reacción de Daniela Christiansson tras el beso entre Maxi López y Wanda Nara

El estreno de Triángulo amoroso, la ficción vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, generó una enorme repercusión en las redes sociales y volvió a poner a la expareja en el centro de la escena. Uno de los momentos más comentados de la producción fue el beso entre ambos, una secuencia que rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores.

Frente a la atención que recibió la escena, Maxi López decidió aclarar cómo tomó la situación Daniela Christiansson, su esposa, y descartó cualquier tipo de conflicto en su relación.

Durante una entrevista con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), el exfutbolista aseguró que su pareja no tuvo inconvenientes con su participación en la ficción. “Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga”, explicó, dejando en claro que contó con su apoyo desde el primer momento.

De esta manera, López buscó poner fin a las especulaciones que surgieron tras la difusión de las imágenes y negó que el proyecto haya generado tensiones puertas adentro.

Por otra parte, el exdelantero también habló sobre el éxito que está teniendo la serie y reconoció que lo sorprendió la respuesta del público. En diálogo con Desayuno Americano (América), evitó profundizar sobre cómo se grabó la escena más comentada, aunque destacó el impacto que tuvo entre los espectadores.

“La escena del beso es fuerte, pero toda la serie está funcionando muy bien. La gente está respondiendo y la verdad es que no puedo creer cómo se engancharon”, comentó.

Además, señaló que se trata de la primera experiencia actoral compartida con Wanda Nara y que ambos siguieron con atención la reacción del público a medida que se fueron publicando los capítulos.

“Había mucha expectativa. Todo el tiempo nos preguntaban en las redes y también en la calle”, reconoció sobre el interés que despertó la producción.

Por último, contó que decidió no ver el material completo antes del estreno y que está siguiendo cada episodio junto con los espectadores. “Voy viendo los capítulos a medida que salen porque preferí sorprenderme ahora. La verdad es que está quedando muy bien”, concluyó.