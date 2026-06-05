Impacto en el deporte: un joven futbolista lucha por recuperarse de un ACV

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La comunidad futbolística santafesina sigue con preocupación la evolución de Lautaro Fagioli, futbolista de 22 años de Colón de San Justo, quien permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. El jugador se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico continúa siendo reservado.

El episodio ocurrió luego de que Fagioli disputara el pasado domingo el encuentro ante Central San Carlos por la Copa Santa Fe. Tras la clasificación de su equipo a la tercera instancia del torneo provincial, el joven comenzó a presentar complicaciones de salud que motivaron su traslado de urgencia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Desde el centro médico informaron que el cuadro es delicado y que el futbolista permanece bajo estricta observación. El director del hospital, Bruno Moroni, confirmó que el deportista se encuentra alojado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, soporte farmacológico y seguimiento permanente por parte del equipo médico.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ambiente deportivo de la provincia. A través de las redes sociales, clubes, dirigentes, futbolistas e hinchas expresaron mensajes de apoyo y acompañamiento para el jugador y su familia en este difícil momento.

Por su parte, la Liga Santafesina de Fútbol impulsó una cadena de oración para pedir por su recuperación. “Fuerzas Lauti”, fue el mensaje difundido por la entidad, que convocó a toda la comunidad futbolera a acompañar al joven con muestras de afecto y esperanza, más allá de los colores de cada equipo.

Mientras tanto, la pareja de Fagioli también utilizó las redes sociales para compartir emotivos mensajes. En una de las publicaciones mostró a la hija de ambos, nacida en 2024, observando una fotografía del futbolista junto a una frase cargada de optimismo: “Con toda la fe del mundo”.

Además, familiares y allegados informaron que este jueves a las 19 se celebrará una misa para pedir por la pronta recuperación del jugador, en una muestra más del acompañamiento que ha recibido desde distintos sectores de la comunidad.