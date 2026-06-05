TikTok apuesta a los grandes espectáculos y lanza una nueva app de eventos antes del Mundial 2026

TikTok anunció el lanzamiento de una nueva plataforma orientada a la organización y gestión de eventos masivos, una apuesta estratégica que llega en la antesala de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta: el Mundial 2026.

La herramienta, denominada Pro Events, fue diseñada para ofrecer soluciones específicas vinculadas a recitales, festivales, competencias deportivas y otros encuentros que convocan a grandes cantidades de personas. Con este movimiento, la compañía busca ampliar su presencia más allá de las redes sociales tradicionales y avanzar sobre un segmento en pleno crecimiento.

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que la nueva aplicación funcionará de manera independiente. Es decir, no estará integrada dentro de TikTok, sino que contará con su propio entorno y características específicas destinadas a organizadores, marcas y usuarios interesados en participar de eventos multitudinarios.

La decisión de presentar la plataforma en esta etapa del calendario no parece casual. Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la empresa busca posicionarse en un mercado donde la demanda de herramientas para coordinar experiencias presenciales y actividades masivas podría crecer significativamente.

Si bien la compañía aún no reveló todos los detalles sobre las funciones disponibles, la propuesta apunta a facilitar distintos aspectos relacionados con la planificación, promoción y seguimiento de eventos de gran escala.

Por el momento, la disponibilidad de Pro Events será limitada y llegará inicialmente a un grupo reducido de usuarios y mercados seleccionados. Esta estrategia permitirá a la empresa evaluar el funcionamiento de la plataforma, recoger comentarios y realizar ajustes antes de una expansión más amplia.

La iniciativa forma parte de una tendencia cada vez más frecuente entre las grandes compañías tecnológicas, que buscan diversificar sus servicios y explorar nuevas áreas de negocio vinculadas al entretenimiento, la comunicación y las experiencias en vivo.

Con millones de usuarios en todo el mundo y una fuerte presencia entre los públicos más jóvenes, TikTok apuesta a aprovechar su alcance global para abrirse camino en el universo de los eventos presenciales, un sector que promete una intensa actividad durante los próximos años.

La llegada de Pro Events marca un nuevo paso en la evolución de la empresa, que continúa ampliando su ecosistema digital mientras se prepara para acompañar algunos de los acontecimientos más convocantes del calendario internacional.