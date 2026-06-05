Clausuran un bar vinculado indirectamente a la causa por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega tuvo este jueves una derivación inesperada con la clausura de un local nocturno que quedó bajo la lupa de las autoridades debido a su relación indirecta con una de las personas involucradas en la causa judicial.

La medida fue adoptada por el organismo municipal encargado de la fiscalización y el control de actividades comerciales, que ordenó el cierre inmediato del establecimiento ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba tras detectar una serie de irregularidades durante una inspección.

Según informaron fuentes oficiales, los inspectores comprobaron que el comercio desarrollaba actividades para las cuales no contaba con la habilitación correspondiente. Además, se verificaron diversas faltas vinculadas a las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento del lugar.

Entre las principales observaciones realizadas durante el operativo se encontraron deficiencias en las instalaciones eléctricas, ausencia de señalización adecuada para situaciones de emergencia y problemas en las vías de evacuación. También se constató que algunos extintores presentaban la carga vencida, una situación considerada de riesgo para quienes concurren al establecimiento.

Los inspectores detectaron además modificaciones estructurales que no habían sido declaradas ni autorizadas por las autoridades municipales, lo que agravó el cuadro de incumplimientos.

El historial del local también influyó en la decisión. Durante este año ya había sido objeto de distintas sanciones administrativas relacionadas con exceso de capacidad permitida, generación de ruidos molestos y organización de eventos sin las autorizaciones correspondientes.

La situación se complicó aún más cuando el personal municipal advirtió que sellos de clausura colocados con anterioridad habían sido removidos sin autorización oficial. Ante esta irregularidad, se labraron nuevas actas de infracción y se reinstalaron las fajas de seguridad para impedir el funcionamiento del comercio.

Las autoridades confirmaron que el cierre permanecerá vigente hasta que los responsables acrediten la corrección de todas las observaciones formuladas durante las inspecciones y cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Mientras tanto, la investigación principal por el femicidio continúa su curso bajo la órbita judicial, con distintas medidas orientadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. En ese contexto, cualquier elemento vinculado directa o indirectamente a las personas involucradas sigue siendo objeto de atención por parte de los investigadores.