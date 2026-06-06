Yogur: el horario ideal para potenciar sus efectos en la salud

El yogur es uno de los alimentos más recomendados por los especialistas debido a su aporte de proteínas, calcio, vitamina D y probióticos. Sin embargo, además de elegir una opción saludable, el momento en que se consume también puede influir en los beneficios que aporta al organismo.

Diversos especialistas señalan que incorporar yogur en determinados momentos del día puede favorecer la salud digestiva, ayudar al control del peso y contribuir al fortalecimiento de los huesos.

¿Cuándo conviene comer yogur para cuidar la salud intestinal?

Uno de los principales beneficios del yogur está relacionado con su contenido de probióticos, microorganismos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal.

Los expertos recomiendan consumirlo junto con las comidas o hasta 30 minutos antes de comer, ya que en ese momento los probióticos tienen mayores posibilidades de sobrevivir al ambiente ácido del estómago y llegar al intestino, donde ejercen sus efectos beneficiosos.

Consumir yogur en este horario puede favorecer la digestión y contribuir al buen funcionamiento del sistema digestivo.

Un aliado para controlar el peso

El yogur también puede convertirse en una herramienta útil para quienes buscan controlar su peso corporal.

Gracias a su contenido de proteínas y calcio, genera mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a disminuir el hambre entre comidas y reduce la probabilidad de recurrir a snacks ultraprocesados o alimentos con alto contenido de azúcar.

Por este motivo, los especialistas sugieren incorporarlo en el desayuno o como colación saludable durante la mañana o la tarde.

Reemplazar refrigerios poco nutritivos por yogur puede contribuir a reducir la ingesta calórica diaria sin pasar hambre.

Cómo ayuda a fortalecer los huesos

Otro de los grandes beneficios del yogur es su aporte de nutrientes fundamentales para la salud ósea.

El calcio, la vitamina D y las proteínas presentes en este alimento contribuyen al mantenimiento de la densidad mineral ósea y ayudan a prevenir el deterioro de los huesos con el paso del tiempo.

Para aprovechar mejor estos nutrientes, los expertos aconsejan consumir yogur durante el desayuno o después de realizar actividad física, momentos en los que el organismo puede beneficiarse especialmente de su aporte nutricional.

Qué tipo de yogur elegir

No todos los yogures ofrecen los mismos beneficios.

Los especialistas recomiendan optar por yogures naturales sin azúcar agregada, ya que contienen menos ingredientes procesados y permiten aprovechar mejor sus propiedades nutricionales.

Además, el yogur griego suele destacarse por su mayor contenido de proteínas, lo que favorece la saciedad y puede resultar una opción interesante para quienes realizan actividad física o buscan controlar el apetito.

Las claves para aprovechar sus beneficios

Consumirlo con las comidas o hasta 30 minutos antes para favorecer la acción de los probióticos.

Incorporarlo como desayuno o colación para aumentar la saciedad y ayudar al control del peso.

Elegir yogures naturales sin azúcar agregada.

Consumirlo regularmente para fortalecer la salud ósea gracias a su aporte de calcio, vitamina D y proteínas.

Optar por yogur griego si se busca un mayor aporte proteico.

Más allá del horario elegido, los especialistas coinciden en que el consumo regular de yogur dentro de una alimentación equilibrada puede aportar beneficios importantes para la digestión, el control del peso y la salud de los huesos.