La Selección Argentina femenina selló su clasificación al Mundial de Brasil 2027

La Selección Argentina Femenina alcanzó uno de los grandes objetivos de la temporada. Tras igualar 1 a 1 frente a Perú en el estadio Ciudad de Lanús, el conjunto nacional aseguró matemáticamente su clasificación para la próxima Copa del Mundo y confirmó el gran momento que atraviesa el fútbol femenino argentino.

El encuentro, correspondiente a la octava fecha de la Liga de Naciones, estuvo cargado de tensión, intensidad y emociones hasta el último minuto. Aunque la victoria se escapó sobre el final, el empate fue suficiente para que la Albiceleste celebrara el pasaje mundialista ante su gente.

La clasificación representa un nuevo capítulo histórico para el seleccionado argentino, que disputará su quinta Copa del Mundo tras las participaciones en 2003, 2007, 2019 y 2023. Además, será la tercera presencia consecutiva en la máxima competencia internacional, una muestra del crecimiento sostenido que viene experimentando la disciplina en los últimos años.

El logro adquiere una relevancia aún mayor al consolidar un hecho inédito para el fútbol femenino nacional: por primera vez, las selecciones Mayor, Sub 20 y Sub 17 lograron clasificarse simultáneamente a sus respectivos mundiales.

Un partido intenso y con emociones hasta el final

Desde el inicio, el encuentro mostró un desarrollo disputado y de mucha fricción. La tensión quedó reflejada antes del descanso, cuando ambos equipos sufrieron una expulsión. Catalina Roggerone vio la tarjeta roja en Argentina, mientras que Alesia García dejó a Perú también con diez futbolistas.

En igualdad numérica, el segundo tiempo mantuvo la intensidad y las ocasiones de gol comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. El desahogo para las dirigidas por Argentina llegó a los 75 minutos, cuando la joven Mercedes Diz aprovechó una oportunidad en el área y marcó el 1-0 que acercaba al equipo a una nueva victoria.

Sin embargo, Perú no bajó los brazos y encontró premio a su insistencia en los minutos finales. A cinco del cierre, Cherrie Cox apareció para establecer el 1-1 definitivo y silenciar momentáneamente a los hinchas presentes en Lanús.

Un invicto que ilusiona

Más allá de no poder quedarse con los tres puntos, Argentina prolongó su invicto en el certamen y continúa mostrando una importante regularidad en la competencia continental.

A lo largo de la campaña, la Albiceleste consiguió victorias frente a Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela, además de sumar empates ante Uruguay, Colombia y ahora Perú.

Con la clasificación ya asegurada y un presente que invita al optimismo, el seleccionado argentino continúa fortaleciendo un proyecto que no deja de crecer y que buscará llegar en las mejores condiciones posibles a una nueva cita mundialista.