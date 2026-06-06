The Wall Street Journal advirtió sobre el impacto del estilo digital de Milei en su gestión

The Wall Street Journal analizó el impacto político del estilo digital de Javier Milei

Las redes sociales fueron centrales en su llegada a la presidencia

El tono confrontativo comenzó a generar tensiones con aliados y gobernadores

El Presidente mantiene una fuerte actividad personal en la red X

La caída de la aprobación y el desgaste social aparecen como señales de alerta

El debate sobre los límites de la comunicación presidencial sigue creciendo

La estrategia comunicacional de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena internacional luego de que The Wall Street Journal analizara el papel que tuvo la confrontación digital en el ascenso político del mandatario y las consecuencias que ese mismo método estaría generando ahora en su etapa de gobierno. El artículo plantea que la agresividad discursiva que le permitió construir una base de apoyo sólida y conquistar la presidencia en 2023 comienza a mostrar costos políticos e institucionales en la administración diaria del poder.

Según el análisis del influyente diario estadounidense, Milei logró construir una campaña presidencial exitosa sin depender de estructuras partidarias tradicionales ni de grandes aparatos territoriales. Las redes sociales, particularmente X, antes Twitter, se transformaron en la herramienta central para instalar su figura pública, disputar agenda y conectar con sectores desencantados de la política convencional tras años de crisis económica y deterioro social.

El presidente argentino reconoció en distintas oportunidades que utiliza personalmente sus cuentas y que dedica varias horas por día a interactuar con seguidores, repostear contenidos y responder críticas. “Puedo ponerme intenso”, admitió durante una entrevista televisiva citada por la publicación. Esa intensidad, precisamente, es presentada por el WSJ como uno de los rasgos más distintivos de su construcción política.

Durante su ascenso electoral, el economista libertario apeló a un estilo frontal, cargado de descalificaciones contra dirigentes opositores, empresarios, sindicalistas y periodistas. El artículo recuerda que Milei llegó a afirmar en redes sociales que un ex ministro de Economía merecía el “Gulag soviético”, además de calificar como “parásitos” o “traidores” a distintos sectores críticos de su gestión.

Uno de los episodios más resonantes señalados por el informe fue el enfrentamiento público con el empresario Paolo Rocca, a quien el mandatario apodó “Señor chatarra de los cañitos caros” en medio de una discusión por contratos energéticos. Aquella controversia derivó en cuestionamientos por parte de entidades industriales que reclamaron mayor moderación y respeto institucional, aunque el Presidente mantuvo su tono confrontativo.

El análisis también pone el foco en el impacto político que genera esta dinámica permanente de confrontación digital. Gobernadores, legisladores y consultores políticos advirtieron sobre las dificultades para construir consensos en un escenario atravesado por agravios públicos y tensiones permanentes. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó el mensaje que transmiten ese tipo de actitudes y sostuvo que el ejemplo que se brinda a las nuevas generaciones está asociado a “la burla, el odio y los insultos”.

En la misma línea, el consultor Lucas Romero consideró que las agresiones constantes reducen la predisposición al diálogo y exponen las limitaciones de un dirigente sin experiencia política previa. Para el WSJ, el fenómeno revela una paradoja: el mismo método que consolidó electoralmente a Milei ahora complicaría la construcción de alianzas legislativas y el sostenimiento político de sus reformas económicas.

El artículo además remarca que el nivel de aprobación presidencial registró una caída respecto de los primeros meses de gestión. Aunque el Gobierno exhibe como principal logro la desaceleración inflacionaria y apuesta al desembarco de inversiones en minería y energía, persiste un malestar económico en amplios sectores sociales que todavía no perciben mejoras concretas en su vida cotidiana.

La publicación estadounidense también menciona el escándalo vinculado a la criptomoneda $Libra, promocionada por Milei en redes sociales antes de desplomarse y derivar en investigaciones judiciales por las pérdidas sufridas por inversores. El mandatario rechazó haber cometido irregularidades y defendió su comportamiento en plataformas digitales.

La relación del Presidente con el periodismo ocupa otro de los capítulos destacados del informe. El WSJ señala que Milei utiliza frecuentemente la consigna #NOLSALP, sigla de “no odiamos suficiente a los periodistas”, como parte de una narrativa confrontativa contra comunicadores y medios críticos. La periodista María O’Donnell sostuvo que el jefe de Estado “reacciona constantemente como si lo estuvieran atacando”, en una dinámica que, según describió, alimenta un clima de irritabilidad permanente.

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el Presidente utiliza las redes sociales como cualquier ciudadano y que su comportamiento digital se desarrolla dentro de parámetros normales. Milei suele remarcar que en su perfil de X se presenta como economista y no como presidente, aunque sus detractores consideran que esa diferenciación resulta incompatible con la investidura presidencial.

El artículo concluye que el liderazgo de Milei sigue apoyándose fuertemente en la comunicación directa y el combate discursivo online, pero advierte que la persistencia de ese esquema podría profundizar el desgaste político y dificultar la consolidación de acuerdos estables para avanzar con su programa económico.