El crédito al consumo sigue en retroceso: la mora frena la recuperación y preocupa a los bancos

Los préstamos destinados al consumo continúan mostrando señales de debilidad y acumulan nuevos retrocesos en términos reales, en un contexto marcado por altos niveles de morosidad y una mayor cautela tanto de los bancos como de los propios tomadores de crédito.

De acuerdo con los últimos datos del sistema financiero, durante mayo las líneas de financiamiento para individuos registraron un desempeño por debajo de la inflación estimada para el período, lo que evidencia una pérdida de dinamismo en la demanda y una oferta más restringida por parte de las entidades.

Uno de los segmentos más afectados fue el financiamiento mediante tarjetas de crédito. El saldo promedio financiado registró un incremento nominal de apenas 1,1% durante el mes, mientras que la inflación esperada se ubicó entre el 2,2% y el 2,5%. Si se observa el cierre del período, incluso se verificó una leve caída nominal del 0,3%, que se profundiza al descontar el efecto inflacionario.

Especialistas del sector atribuyen este comportamiento a varios factores. Por un lado, muchas entidades financieras redujeron los límites de crédito de clientes con antecedentes de incumplimiento. Por otro, desaparecieron gran parte de los incentivos que impulsaban el uso intensivo de las tarjetas en períodos de alta inflación, como los planes de cuotas sin interés y la expectativa de una aceleración constante de los precios.

Los préstamos personales tampoco lograron mostrar una recuperación significativa. El stock promedio aumentó apenas 0,7% durante mayo, mientras que la variación entre el inicio y el cierre del mes fue de 1%. Esta modalidad concentra actualmente los mayores niveles de mora dentro del sistema financiero, situación que llevó a los bancos a endurecer sus criterios para otorgar nuevos créditos.

Desde el sector financiero señalan que todavía persiste cierta desconfianza entre los consumidores y que las entidades continúan monitoreando con atención la evolución de las carteras irregulares antes de expandir nuevamente su oferta crediticia.

En cuanto a las líneas respaldadas por garantías reales, el comportamiento fue dispar. Los créditos prendarios registraron incrementos nominales, aunque insuficientes para superar la inflación. Por su parte, los préstamos hipotecarios mostraron una evolución más favorable y lograron acercarse a la variación estimada de los precios durante el mes.

Mientras el financiamiento a familias permanece estancado, el crédito destinado a empresas exhibió una dinámica más positiva. Las líneas comerciales vinculadas a capital de trabajo y financiamiento productivo lograron crecer por encima de la inflación, impulsadas por un contexto de tasas más moderadas y una mayor previsibilidad macroeconómica.

Los documentos comerciales y los adelantos en cuenta corriente registraron avances que permitieron consolidar una recuperación gradual del financiamiento empresarial, aunque los analistas remarcan que el proceso todavía se desarrolla con prudencia.

En el mercado coinciden en que la evolución futura del crédito dependerá en gran medida de la capacidad del sistema financiero para reducir los niveles de morosidad y recuperar la confianza de los tomadores. Hasta entonces, el crecimiento del financiamiento al consumo seguirá mostrando un ritmo mucho más moderado que el observado en etapas anteriores.