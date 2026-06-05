Las empresas exportadoras vuelven a financiarse con bancos locales en un escenario de mayor estabilidad cambiaria

El financiamiento local de exportaciones superó a los cobros anticipados por primera vez desde 2019

La estabilidad cambiaria modificó las estrategias financieras de las empresas exportadoras

Los bancos locales recuperaron protagonismo en el crédito vinculado al comercio exterior

El crecimiento de depósitos en dólares impulsó la expansión de préstamos en moneda extranjera

El agro y el sector energético concentraron la mayor parte del financiamiento otorgado

Los analistas advierten que la continuidad de la tendencia dependerá de la estabilidad del dólar

La flexibilización de las regulaciones cambiarias, el crecimiento del crédito en dólares y la estabilidad del tipo de cambio comenzaron a modificar el comportamiento financiero de las empresas exportadoras argentinas. Según datos del Banco Central, por primera vez desde 2019 el financiamiento otorgado por bancos locales para operaciones de comercio exterior superó a los cobros anticipados provenientes del exterior.

El cambio refleja una transformación importante en la dinámica financiera de las compañías vinculadas al comercio internacional y marca un nuevo escenario para el sistema bancario local, que volvió a ganar protagonismo como fuente de financiamiento para exportadores.

De acuerdo con el último anexo estadístico del mercado de cambios y balance cambiario elaborado por el Banco Central, durante abril las empresas exportadoras obtuvieron mayores niveles de crédito doméstico que anticipos de compradores externos, algo que no ocurría desde julio de 2019, previo a la reinstalación de las restricciones cambiarias.

El fenómeno aparece estrechamente vinculado a la mayor estabilidad cambiaria registrada en los últimos meses y a la reducción de las expectativas de devaluación, factores que modificaron las estrategias financieras de muchas compañías exportadoras.

Durante los años de fuertes restricciones sobre el mercado de cambios y elevada brecha cambiaria, gran parte de las firmas recurrían a cobros anticipados del exterior para cubrirse frente al riesgo cambiario y asegurarse liquidez inmediata. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar a partir de la flexibilización parcial del cepo y de la recuperación de los depósitos en dólares dentro del sistema financiero.

En abril, el Banco Central registró cobros de exportaciones por 5.819 millones de dólares, el nivel más alto desde 2022. De ese total, 1.380 millones correspondieron a financiamiento doméstico, mientras que 857 millones fueron cobros anticipados y 253 millones surgieron de prefinanciaciones externas.

Especialistas del sector explican que el aumento de los préstamos en dólares otorgados por bancos locales responde principalmente al crecimiento de la liquidez en moneda extranjera dentro del sistema financiero y a la mayor confianza de los ahorristas.

La expansión del crédito en dólares también fue impulsada por el ingreso de divisas provenientes del blanqueo de capitales y por la permanencia de depósitos dolarizados dentro de las entidades financieras, situación que permitió ampliar la capacidad prestable de los bancos.

En paralelo, las tasas ofrecidas para financiamiento en dólares comenzaron a resultar más atractivas para las empresas exportadoras, especialmente en sectores vinculados al agro, la energía y la industria.

Los datos oficiales muestran que durante abril los préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito al sector privado no financiero alcanzaron casi 2.000 millones de dólares netos, una de las cifras más elevadas de los últimos años.

Gran parte de esos fondos fue absorbida por empresas vinculadas al petróleo, el gas y la electricidad, que concentraron cerca del 70% del financiamiento total. El agro y la agroindustria representaron alrededor del 21%, mientras que la industria automotriz y la minería también captaron parte de los recursos.

Sin embargo, al observar específicamente el financiamiento vinculado a exportaciones, el peso del sector agropecuario se vuelve todavía más marcado. Más de la mitad de los créditos domésticos destinados a ventas externas fueron absorbidos por productores y exportadores de soja, en pleno desarrollo de la cosecha gruesa.

Analistas económicos sostienen que los bancos comenzaron a competir activamente por captar empresas exportadoras, aprovechando que la normativa actual favorece el otorgamiento de créditos a compañías con ingresos dolarizados.

Además, el desarrollo de nuevos instrumentos financieros vinculados al comercio exterior, como pagarés en dólares asociados a exportaciones, permitió agilizar el acceso al financiamiento y profundizar el rol del mercado de capitales local.

Para muchas empresas, especialmente pymes exportadoras, el financiamiento a través de bancos nacionales comenzó a resultar más rápido y menos costoso que recurrir a anticipos del exterior o a asistencia de casas matrices internacionales.

El nuevo escenario es interpretado por el mercado como una señal de mayor normalización financiera, aunque los especialistas advierten que la consolidación de esta tendencia dependerá de que continúe la estabilidad cambiaria y se mantenga controlado el riesgo de una eventual devaluación.

En ese contexto, el comportamiento del dólar, el nivel de reservas y los futuros vencimientos de deuda aparecen como variables clave para determinar si el regreso del financiamiento local para exportaciones logra consolidarse en el mediano plazo.