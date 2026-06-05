El camarista Carlos Mahiques propuso debatir sanciones éticas para jueces que filtren información a periodistas

Carlos Mahiques propuso establecer normas éticas para regular la relación entre jueces y periodistas

El magistrado planteó sanciones para quienes intercambien información o favores con medios

También denunció campañas de “desinformación tóxica” contra integrantes del Poder Judicial

Mahiques impulsó la creación de una vocería institucional dentro de la Cámara de Casación

El juez cuestionó la difusión de información basada en fuentes judiciales anónimas

La propuesta quedó ahora bajo análisis de las autoridades del máximo tribunal penal del país

El presidente de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, impulsó un fuerte planteo institucional sobre la relación entre magistrados y medios de comunicación y propuso avanzar en normas éticas que contemplen sanciones para jueces que intercambien información o favores con periodistas.

La iniciativa fue presentada a través de una extensa nota dirigida al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, en la que el magistrado expresó preocupación por lo que definió como una creciente “desinformación tóxica” dirigida contra integrantes del Poder Judicial.

El planteo se da en un contexto de tensión creciente entre sectores judiciales y parte de la prensa, especialmente luego de distintas publicaciones vinculadas a reuniones sociales y vínculos personales de magistrados con dirigentes políticos, empresarios y referentes del fútbol argentino.

En su escrito, Mahiques sostuvo que existe una utilización distorsiva de información judicial y cuestionó especialmente la difusión de datos provenientes de fuentes no identificadas. En ese sentido, planteó la necesidad de establecer límites más claros en la relación entre jueces y periodistas.

“Debería igualmente considerarse la incorporación a los reglamentos de ciertas normas deontológicas acerca de las relaciones personales entre jueces y periodistas”, afirmó el magistrado. Además, propuso que se considere como una “grave falta” ética el intercambio de información o favores que luego sean utilizados periodísticamente bajo el formato de “fuentes judiciales” anónimas.

Según trascendió dentro de la Cámara de Casación, la nota buscó abrir una discusión institucional sobre los mecanismos de comunicación del tribunal y surgió en parte a partir de la experiencia personal del propio Mahiques, quien en los últimos meses fue objeto de publicaciones y cuestionamientos mediáticos relacionados con su entorno y sus vínculos personales.

El magistrado también hizo referencia a la exposición pública que adquirió su familia luego de que su hijo, Juan Bautista Mahiques, fuera designado ministro de Justicia del actual Gobierno.

En el documento, el juez denunció la existencia de campañas mediáticas orientadas a desacreditar a integrantes del Poder Judicial y aseguró que algunos sectores del periodismo difunden información “falsa, distorsionada o errónea”.

Asimismo, cuestionó el tono utilizado en ciertas coberturas periodísticas y sostuvo que algunos comunicadores “deslizan sospechas, afirman falsedades o aluden despectivamente” a magistrados mediante expresiones “sarcásticas, caricaturescas o injuriosas”.

Mahiques también advirtió sobre el impacto institucional que, según considera, tienen este tipo de publicaciones sobre la imagen del Poder Judicial. A su criterio, detrás de algunas coberturas existirían “operaciones” destinadas a erosionar la legitimidad de determinados jueces y tribunales.

En paralelo, el presidente de la Sala III propuso la creación de un sistema formal de vocería institucional dentro de la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de centralizar la difusión de sentencias, resoluciones y decisiones judiciales.

Según explicó, la intención sería que la ciudadanía pueda acceder a información oficial, sistematizada y difundida directamente por el tribunal, evitando así interpretaciones parciales, filtraciones o reconstrucciones mediáticas de expedientes judiciales.

“Un modo de aportar objetividad y rigor a la información surgida de las sentencias y resoluciones judiciales sería la instalación de una vocería u organismo de prensa”, sostuvo.

En uno de los pasajes más duros del documento, Mahiques apuntó directamente contra determinados sectores periodísticos, a los que calificó como “oportunistas y mercenarios”. En ese contexto, reclamó “re-institucionalizar” el vínculo entre los jueces y los medios masivos de comunicación.

El magistrado sostuvo además que ciertas dinámicas mediáticas buscan generar adhesión o rechazo emocional en la opinión pública antes que brindar información objetiva sobre causas judiciales.

Hacia el cierre de la nota, alertó que los intentos de “deslegitimar” o “silenciar” la voz de los jueces terminan afectando no solamente a los magistrados cuestionados, sino también a la autoridad institucional del Poder Judicial.

Ahora, la propuesta quedó bajo análisis de las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberán definir si avanzan en la apertura formal del debate planteado por Mahiques sobre la relación entre Justicia, medios y filtraciones judiciales.