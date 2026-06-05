Pablo Avelluto cuestionó el acercamiento del PRO a Milei y advirtió sobre una “imitación” del modelo libertario

Pablo Avelluto cuestionó la estrategia del PRO de acercarse al gobierno de Javier Milei

El ex ministro sostuvo que algunos sectores buscan “ser Milei mejor que Milei”

También afirmó que imitar el modelo libertario representa un error político y estratégico

Avelluto consideró que las tensiones internas atraviesan a distintos sectores del PRO

El ex funcionario advirtió sobre la falta de una alternativa sólida frente al oficialismo

Además, señaló que la oposición continúa fragmentada y sin un proyecto competitivo

El ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, volvió a expresar fuertes diferencias con el rumbo político que adoptó el PRO en los últimos meses y cuestionó especialmente la estrategia de acercamiento al gobierno de Javier Milei impulsada por distintos sectores del partido fundado por Mauricio Macri.

Durante una entrevista radial, el ex funcionario sostuvo que parte de la dirigencia amarilla intenta replicar el esquema político y discursivo del oficialismo libertario, una decisión que, según consideró, representa un error tanto político como estratégico. En ese contexto, dejó una de las definiciones más contundentes sobre la actualidad del PRO: “Tiene la fantasía de ser Milei sin tenerlo en el Gobierno”.

Las declaraciones de Avelluto se producen en medio de las tensiones internas que atraviesa el espacio opositor desde la llegada de Milei a la Presidencia y en un escenario donde varios dirigentes del PRO profundizaron su cercanía con La Libertad Avanza.

Al analizar el posicionamiento actual del partido, el ex ministro sostuvo que existe una percepción equivocada dentro del PRO respecto de cómo debe construirse una alternativa política frente al oficialismo. “El PRO cree que puede hacer el Gobierno de Milei mejor que Milei. Puede ser Milei mejor que Milei. Y el problema argentino es Milei”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la estrategia basada en imitar el estilo y las políticas libertarias no ofrece una verdadera alternativa para la sociedad. “La imitación es antes que otra cosa un error. Es un error político, más allá de las cuestiones éticas y de las posiciones que cada uno sostuvo en distintos momentos”, remarcó.

Avelluto también apuntó contra las contradicciones internas que, a su entender, atraviesan actualmente al PRO. Aunque las referencias surgieron a partir de los movimientos políticos de Patricia Bullrich, aclaró que las inconsistencias no se limitan únicamente a la actual dirigente alineada con el oficialismo.

“Las incoherencias y las inconsistencias no están de un solo lado en esa discusión”, señaló, en referencia a los distintos sectores del partido que mantienen posiciones divergentes respecto del vínculo con el Gobierno nacional.

El ex funcionario además cuestionó el rol que cumplen determinados sectores empresariales y económicos en la construcción de estrategias políticas. En una crítica dirigida al denominado “círculo rojo”, sostuvo que muchas veces esos espacios impulsan diagnósticos alejados de la realidad social.

“El círculo rojo siempre se equivoca”, afirmó Avelluto, quien explicó que existe una tendencia a observar la situación política desde perspectivas reducidas y desconectadas de las demandas concretas de la sociedad.

Consultado sobre el futuro político de Patricia Bullrich, el ex ministro consideró que existen condiciones para que la dirigente avance hacia una nueva construcción política más cercana al oficialismo libertario. “Es lo más probable. Están dadas las condiciones para que eso suceda”, expresó al analizar el escenario interno de la oposición.

Sin embargo, aclaró que el problema de fondo no pasa únicamente por las decisiones individuales de algunos dirigentes, sino por la ausencia de una alternativa política sólida capaz de disputar liderazgo frente al gobierno de Javier Milei.

Para Avelluto, la oposición todavía no logró construir un proyecto competitivo ni una propuesta capaz de interpelar a sectores amplios de la sociedad. “La alternativa a Milei no tiene nada que ver con nada de lo que conocimos hasta ahora. Es algo que está para inventarse”, afirmó.

Las declaraciones reflejan el debate que continúa abierto dentro del PRO respecto de la relación con el oficialismo y sobre la identidad política que el espacio buscará consolidar de cara a los próximos años.

Mientras algunos dirigentes profundizan acuerdos parlamentarios y acercamientos con La Libertad Avanza, otros sectores reclaman mantener autonomía y construir una propuesta diferenciada frente al Gobierno.

En ese contexto, Avelluto consideró que las divisiones y disputas internas dentro de la oposición dificultan la aparición de un proyecto alternativo. “Mientras no haya opciones serias y todo el mundo esté peleándose con todo el mundo, va a ser difícil que ocurra un cambio”, concluyó.