Paoltroni buscó bajar la tensión en La Libertad Avanza, pero cuestionó la foto de Villarruel con Michelli

Francisco Paoltroni negó que exista una crisis interna dentro de La Libertad Avanza

El senador calificó como “provocación innecesaria” la foto entre Michelli y Villarruel

Paoltroni cuestionó cómo la jueza llegó a ocupar los primeros lugares del orden de mérito

El legislador defendió la existencia de diferencias internas dentro del oficialismo

También buscó bajar la tensión entre Javier Milei y Patricia Bullrich

La polémica por el pliego de Michelli sigue generando movimientos políticos en el Senado

El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, intentó relativizar las diferencias internas surgidas alrededor del pliego de la jueza María Verónica Michelli, aunque al mismo tiempo dejó fuertes definiciones sobre algunos movimientos políticos dentro del oficialismo. El legislador cuestionó especialmente la reunión que mantuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel con la magistrada y calificó como una “provocación innecesaria” la fotografía difundida tras el encuentro.

Las declaraciones de Paoltroni se producen en medio de la controversia generada por la intención de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli, situación que abrió tensiones dentro del oficialismo y dejó expuestas diferencias entre distintos sectores de La Libertad Avanza.

Pese a ello, el senador buscó restarle dramatismo a la situación y negó que exista una fractura interna dentro del espacio político que conduce el presidente Javier Milei. “Yo no veo interna, sino una pequeña disidencia”, afirmó durante una entrevista radial, donde sostuvo que resulta lógico que puedan surgir diferencias alrededor de algunos nombramientos judiciales.

En ese sentido, argumentó que el Gobierno enfrenta el desafío de revisar cientos de designaciones y consideró que un eventual error dentro de ese proceso no debería interpretarse como un síntoma de crisis política. “Pensá que tenés 300 pliegos de jueces y que pueda haber una impericia o un error en uno. Es casi imposible no tener algún error”, expresó.

Sin embargo, más allá de intentar bajar el tono de la discusión, Paoltroni deslizó cuestionamientos sobre el recorrido de Michelli dentro del proceso de selección judicial y planteó dudas respecto de cómo la magistrada logró posicionarse entre los primeros lugares de la evaluación.

“¿Cómo llega la jueza a estar primera si estaba en el orden de mérito 18?”, preguntó el legislador, dejando abierta una serie de interrogantes sobre los criterios utilizados durante el procedimiento de selección. A la vez, defendió la posibilidad de expresar diferencias dentro del oficialismo sin que eso implique un alineamiento opositor. “Cuando uno plantea una diferencia no significa ser opositor”, sostuvo, y agregó que “es sano que pasen estas diferencias”.

Las declaraciones más contundentes estuvieron dirigidas hacia Victoria Villarruel. El senador cuestionó la reunión que la vicepresidenta mantuvo con Michelli en el Senado, encuentro que fue leído políticamente como un gesto de respaldo hacia la candidata en momentos en que el Gobierno analizaba retirar formalmente su pliego.

“La foto entre Michelli y Villarruel son provocaciones innecesarias”, afirmó Paoltroni al referirse a la imagen difundida luego de la reunión en el despacho de la titular del Senado. La escena generó fuerte repercusión política debido a que quedó interpretada como una señal de tensión entre la vicepresidenta y algunos sectores alineados con la estrategia impulsada desde la Casa Rosada.

En paralelo, el senador también intentó desactivar las especulaciones sobre un posible conflicto entre Javier Milei y Patricia Bullrich, luego de que trascendiera que la ministra decidió no acompañar el retiro del pliego de Michelli.

“No se rompió nada entre Milei y Bullrich”, aseguró Paoltroni, quien además elogió el rol político de la funcionaria dentro de la dinámica parlamentaria oficialista. “En Bullrich veo una líder que cambió la dinámica del Senado y ella trajo un orden”, señaló.

Por último, el legislador reveló que, según su interpretación, el presidente Milei desconocía inicialmente el vínculo familiar existente entre Michelli y el periodista Hugo Alconada Mon cuando avanzó con la candidatura de la magistrada.

“Creo que Milei no sabía de la afiliación familiar entre la jueza y el periodista”, afirmó Paoltroni, en una declaración que volvió a agregar un componente político adicional a la controversia alrededor del pliego judicial.

Mientras tanto, la situación continúa generando movimientos internos dentro del oficialismo y mantiene abierto el debate sobre el proceso de selección de jueces, las tensiones entre distintos sectores de La Libertad Avanza y el rol político de las principales figuras del Gobierno en medio de una discusión que escaló rápidamente en el Senado.