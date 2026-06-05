Mayra Mendoza cruzó a Patricia Bullrich tras sus declaraciones sobre el feminismo y profundizó las críticas al Gobierno

Mayra Mendoza cuestionó a Patricia Bullrich tras sus declaraciones sobre el feminismo

La diputada recordó el paso político de Bullrich por distintos gobiernos nacionales

También criticó al gobierno de Javier Milei por la situación social y la violencia de género

Mendoza planteó la posibilidad de construir un “Partido Feminista” como alternativa política

La dirigente kirchnerista reclamó la libertad de Cristina Fernández de Kirchner

El cruce se produjo durante una nueva movilización por el Ni Una Menos

La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, lanzó fuertes críticas contra Patricia Bullrich luego de que la dirigente oficialista se definiera públicamente como feminista y cuestionara a los sectores del movimiento vinculados al peronismo y a la izquierda. El cruce se produjo en el marco de una nueva movilización por el Ni Una Menos, realizada el 3 de junio en distintos puntos del país.

A través de una extensa publicación en redes sociales, Mendoza respondió con dureza a Bullrich y cuestionó tanto su trayectoria política como su rol en distintos gobiernos nacionales. “Patricia, fuiste Montonera, de la Alianza, del PRO, ahora de Milei”, expresó la legisladora, quien además recordó el paso de la dirigente por distintas administraciones y la acusó de haber acompañado políticas de ajuste y represión.

La ex intendenta de Quilmes también hizo referencia a la participación de Bullrich en el gobierno de Fernando de la Rúa y en la gestión de Mauricio Macri. En ese contexto, sostuvo que la actual referente libertaria formó parte de decisiones que afectaron a jubilados y cuestionó su desempeño en materia de seguridad durante distintos períodos políticos.

“Ahora te nombrás como feminista… nada más lejos que una persona como vos del feminismo. No confundas”, escribió Mendoza, en uno de los pasajes más duros de su descargo público.

Las declaraciones se dieron luego de que Bullrich reivindicara su identificación con el feminismo, aunque tomando distancia de sectores que asocia al kirchnerismo y a espacios de izquierda. Esa postura generó fuertes reacciones dentro de dirigentes vinculadas al peronismo, especialmente durante la jornada de movilización por el Ni Una Menos.

En paralelo, Mendoza aprovechó el debate para profundizar sus cuestionamientos al gobierno de Javier Milei y denunciar lo que calificó como un agravamiento de la situación social y económica. Según sostuvo, el oficialismo “miente” cuando afirma que disminuyó la pobreza y también cuestionó las estadísticas vinculadas a femicidios y violencia de género.

La diputada aseguró que la violencia contra las mujeres continúa creciendo y responsabilizó tanto a los discursos presidenciales como al retiro de políticas públicas orientadas a la asistencia y protección de víctimas.

En otro tramo de su publicación, Mendoza retomó una idea planteada por Bullrich vinculada a la posibilidad de construir un espacio político feminista y sostuvo que una fuerza de esas características podría transformarse en una alternativa electoral frente al oficialismo y a sectores tradicionales de la política.

“Bienvenido sea un Partido Feminista como alternativa para enfrentar a Milei, a Macri, a vos y a todos los violentos juntos”, expresó la legisladora, quien además reclamó la construcción de un espacio político que represente a nuevas generaciones y que pueda enfrentar, según dijo, a sectores del poder económico y político.

La dirigente de Unión por la Patria también vinculó el reclamo feminista con la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En línea con el documento difundido durante la marcha del Ni Una Menos, Mendoza sostuvo que las feministas se quieren “vivas, libres y desendeudadas” y reclamó la libertad de la ex mandataria.

Además, calificó a Cristina Kirchner como la dirigente política que “más hizo por las mujeres” en la Argentina y aseguró que actualmente se encuentra “proscripta”.

En el tramo final de su mensaje, Mendoza volvió a apuntar contra Bullrich y sostuvo que la ex presidenta mantiene un fuerte respaldo electoral. “Ella les gana, a vos y al resto”, afirmó, al tiempo que aseguró que el último gobierno kirchnerista fue “el último buen gobierno para la gente”.

Finalmente, cerró su publicación con referencias a consignas históricas del peronismo y con un mensaje de reconstrucción política opositora de cara al futuro. “Vamos a volver”, concluyó.

El intercambio volvió a dejar expuestas las fuertes diferencias políticas e ideológicas que atraviesan el debate sobre feminismo, seguridad y derechos sociales en la Argentina actual, en un contexto de creciente confrontación entre oficialismo y oposición.