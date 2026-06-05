La Argentina exporta más, pero cada vez agrega menos valor: crece la preocupación por la primarización de la economía

La Argentina profundizó un proceso de primarización de sus exportaciones durante la última década

Los productos primarios ya representan cerca del 55% de la canasta exportadora nacional

Especialistas advirtieron sobre la pérdida de complejidad económica y tecnológica del país

El deterioro afecta especialmente a regiones con peores indicadores sociales y laborales

Economistas cuestionaron el recorte al financiamiento científico y universitario

El debate gira en torno a cómo transformar recursos naturales en cadenas de valor más complejas

Mientras el Gobierno nacional destaca el crecimiento de las exportaciones y apuesta a sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos como principales motores para el ingreso de divisas, distintos especialistas y referentes empresariales comenzaron a advertir sobre una problemática estructural que atraviesa a la economía argentina: la creciente primarización de las exportaciones y la pérdida de complejidad productiva.

La discusión se instaló con fuerza durante una exposición realizada en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), donde economistas y dirigentes analizaron el deterioro del perfil exportador argentino durante las últimas dos décadas. Allí, el titular de la entidad, Natalio Grinman, sostuvo que el país no podrá sostener un proceso de crecimiento de largo plazo únicamente apoyado en la explotación de recursos naturales.

“Con los recursos naturales no alcanza”, afirmó el dirigente empresario, quien remarcó que el desarrollo económico requiere generar valor agregado, impulsar actividades industriales y fortalecer el sistema educativo y científico-tecnológico.

Los datos presentados durante el encuentro muestran una tendencia preocupante. Según un estudio elaborado por el economista de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Pablo Sivori, entre 2011 y 2022 la Argentina profundizó un proceso de primarización de su estructura exportadora, al tiempo que redujo significativamente la diversidad y complejidad de los bienes que vende al exterior.

El trabajo advierte que el país pasó de exportar 515 productos con Ventajas Comparativas Reveladas entre 2000 y 2011 a cerca de 380 productos en 2022. La caída impactó especialmente en sectores vinculados a la industria química y manufacturas de mayor contenido tecnológico.

En paralelo, los productos primarios incrementaron su participación dentro de la canasta exportadora. Mientras a comienzos de siglo representaban cerca del 46% de las ventas externas, actualmente alcanzan alrededor del 55%. En cambio, las manufacturas de baja y alta tecnología redujeron su peso relativo dentro del comercio exterior argentino.

“El país perdió complejidad económica y exporta productos con menor contenido tecnológico”, sostuvo Sivori, quien además vinculó este fenómeno con la profundización de la relación comercial entre Argentina y China. Según explicó, el intercambio bilateral terminó favoreciendo un perfil exportador cada vez más concentrado en materias primas.

La discusión también alcanzó al financiamiento científico y universitario. Tras el panel, el economista de la CAC, Matías Bolis Wilson, advirtió que la reducción de recursos destinados a investigación podría afectar aún más la capacidad del país para desarrollar actividades de mayor valor agregado.

A su criterio, existe una expectativa oficial respecto de que el sector privado pueda reemplazar parte de la inversión estatal en innovación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, consideró que el bajo nivel de inversión actual vuelve inviable esa posibilidad y anticipó que, más temprano que tarde, cualquier administración deberá volver a discutir una estrategia de fortalecimiento científico y productivo.

Otro de los puntos señalados durante el encuentro fue el impacto regional de este modelo económico. El informe expuesto por Sivori indica que las regiones con menor complejidad productiva, especialmente el NOA, el NEA y parte de la Patagonia, exhiben también peores indicadores de empleo formal, salarios e ingresos fiscales.

En esas zonas, el avance de la agricultura extensiva y de las actividades extractivas desplazó a economías regionales y sectores con mayor capacidad para generar empleo calificado. Además, gran parte del procesamiento industrial de las materias primas se concentra en la región Centro, donde se ubican las principales industrias asociadas a aceites, biocombustibles, maquinaria agrícola y tecnología aplicada al agro.

Para los especialistas, el desafío de fondo pasa por evitar que el crecimiento exportador quede limitado exclusivamente a la extracción y venta de recursos naturales sin transformación industrial. La experiencia internacional muestra que los países que lograron sostener procesos de crecimiento estables fueron aquellos capaces de convertir sus recursos en cadenas productivas más complejas, incorporando innovación, conocimiento y tecnología.

El debate se produce en un contexto en el que sectores como el litio, Vaca Muerta y el complejo agroexportador aparecen como pilares centrales del ingreso de dólares para la economía argentina. Sin embargo, las advertencias apuntan a que, sin una estrategia de desarrollo industrial y educativo, el crecimiento podría resultar insuficiente para reducir desigualdades y generar empleo de calidad.