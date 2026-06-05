Las consultoras prevén una nueva baja de la inflación en mayo y estiman que la desaceleración continuará en junio

Las consultoras privadas estiman que la inflación de mayo se ubicó entre 2,1% y 2,4%

La mayoría de los economistas coincide en que hubo una nueva desaceleración respecto de abril

Los alimentos, la salud y el transporte estuvieron entre los rubros con mayor incidencia

La estabilidad cambiaria aparece como uno de los factores centrales para contener precios

Los analistas prevén que la inflación continúe cerca del 2% durante junio

El mercado sigue atento al impacto internacional de la crisis energética en Medio Oriente

A pocos días de que el INDEC publique el índice oficial de inflación correspondiente a mayo, distintas consultoras privadas comenzaron a difundir sus estimaciones y coincidieron en un diagnóstico central: el proceso de desaceleración de precios habría continuado durante el último mes, en un contexto marcado por la estabilidad cambiaria y una menor presión sobre el dólar.

Las proyecciones privadas ubican la inflación de mayo en una franja que va del 2,1% al 2,4%, lo que representaría una leve baja respecto al dato oficial de abril y consolidaría la tendencia descendente observada en los últimos meses.

Entre las mediciones más optimistas aparece la realizada por Fundación Libertad y Progreso, que estimó un incremento mensual del 2,1%. El cálculo se ubica por debajo de las previsiones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que a comienzos de mayo había proyectado una inflación mensual de 2,3%.

Desde la entidad señalaron que el índice de precios mostró una nueva desaceleración y remarcaron que el resultado se ubicó medio punto porcentual por debajo del dato oficial registrado en abril. De confirmarse esas proyecciones, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en torno al 33%.

Sin embargo, no todas las consultoras reflejaron el mismo ritmo de desaceleración. Desde Eco Go estimaron una inflación de 2,4% para mayo y advirtieron que la baja fue más lenta de lo esperado inicialmente.

Según explicó el economista Sebastián Menescaldi, el impacto de los aumentos en transporte y verduras terminó limitando una desaceleración más pronunciada. Entre los factores que influyeron sobre los precios mencionó la reducción de subsidios al transporte ferroviario y la menor oferta de algunos productos frescos.

En la misma línea, la consultora C&T relevó para la región Gran Buenos Aires una inflación mensual de 2,2%, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. No obstante, los analistas advirtieron que la variación interanual podría mostrar un leve repunte debido a la baja base de comparación registrada durante el mismo período de 2025.

Dentro de los rubros que más presionaron sobre el índice durante mayo, los economistas identificaron principalmente a salud y alimentos y bebidas. En el caso de salud, se observaron aumentos tanto en medicamentos como en cuotas de medicina prepaga.

En alimentos, el comportamiento fue más heterogéneo. Las verduras registraron fuertes subas, impulsadas por factores estacionales, mientras que los panificados también mostraron cierta aceleración. En cambio, la carne volvió a exhibir una dinámica más moderada, con incrementos relativamente contenidos.

Las consultoras también destacaron que el rubro transporte mostró una desaceleración respecto de meses anteriores, pese a los ajustes en el transporte público. En paralelo, el impacto del aumento internacional del petróleo por la tensión en Medio Oriente terminó siendo menor al esperado en los precios de los combustibles.

Según los analistas, la decisión oficial de postergar aumentos impositivos sobre los combustibles y la política de contención de precios aplicada por YPF contribuyeron a limitar el traslado de esos incrementos a la inflación general.

Otro factor que aparece como clave para explicar la desaceleración es la estabilidad cambiaria. El comportamiento relativamente calmo del dólar durante las últimas semanas ayudó a moderar expectativas de devaluación y redujo presiones sobre los precios de bienes y servicios.

De cara a junio, la mayoría de los economistas espera que la tendencia descendente continúe, aunque reconocen que persisten algunos factores de riesgo vinculados principalmente al escenario internacional y al comportamiento de las tarifas reguladas.

Las proyecciones privadas indican que la inflación del actual junio podría ubicarse nuevamente cerca del 2%, favorecida por una menor estacionalidad y por la continuidad de políticas destinadas a contener aumentos en servicios públicos y combustibles.

No obstante, los analistas mantienen la atención puesta sobre el conflicto en Medio Oriente y el posible impacto de una suba sostenida de los precios energéticos a nivel internacional. A eso se suma el efecto que podrían generar futuros ajustes tarifarios sobre los sectores medios y sobre la dinámica general de precios.

Mientras tanto, el mercado observa con expectativa la publicación oficial del INDEC, que permitirá confirmar si el proceso de desaceleración inflacionaria logra consolidarse en medio de un escenario económico todavía atravesado por fuertes desafíos.