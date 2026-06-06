El mercado prevé calma para el dólar y una inflación cerca del 2% mensual

El Banco Central difundió nuevas proyecciones sobre dólar e inflación

Los economistas prevén una inflación de 2,1% para junio

El mercado espera estabilidad cambiaria pese a las tensiones internacionales

El BCRA ya compró más de u$s10.000 millones para reforzar reservas

El dólar oficial continúa lejos del techo de la banda de flotación

Los analistas creen que la inflación podría perforar el 2% recién en agosto

El Banco Central difundió una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el informe que reúne las proyecciones de consultoras y entidades financieras sobre las principales variables económicas del país. En un contexto marcado por el ingreso de divisas provenientes de la cosecha gruesa y por las compras de reservas realizadas por la autoridad monetaria, los analistas mantuvieron expectativas de relativa estabilidad para el dólar oficial y proyectaron que la inflación continuará desacelerándose durante los próximos meses.

El informe fue elaborado a partir de una encuesta realizada entre el 27 y el 29 de mayo a 46 participantes, entre consultoras económicas, centros de investigación y entidades financieras locales e internacionales. Los datos reflejan un escenario en el que el Gobierno busca consolidar el proceso de desinflación mientras sostiene la calma cambiaria en medio de tensiones políticas internas y de un contexto internacional todavía atravesado por la incertidumbre geopolítica.

Las proyecciones del REM indican que la inflación de mayo habría sido del 2,3%, mientras que para junio los economistas esperan un índice de precios del 2,1%. De confirmarse esos números, la variación mensual se mantendría en niveles similares a los previstos en el informe anterior y consolidaría una tendencia descendente respecto de los registros observados meses atrás.

Los analistas estiman además que recién en agosto la inflación mensual podría perforar el umbral del 2%, con un IPC proyectado en torno al 1,8%. Para julio, en tanto, las previsiones ubican la suba de precios cerca del 2%.

En paralelo, el mercado mantiene expectativas de relativa estabilidad para el dólar oficial mayorista. Según el relevamiento, el tipo de cambio promedio esperado para junio es de $1.422, una cifra que representa un incremento mensual cercano al 1% y que incluso se ubica por debajo de la cotización observada en los primeros días del mes.

Actualmente, el dólar mayorista opera alrededor de los $1.437, luego de mostrar una suba cercana al 2% en lo que va de junio. Aun así, el tipo de cambio continúa lejos del techo de la banda de flotación cambiaria definida por el Gobierno, que actualmente supera los $1.760 y sobre la cual el Banco Central no interviene directamente.

Uno de los factores que explican la estabilidad cambiaria es el fuerte ingreso de divisas derivado de las exportaciones agrícolas, energéticas y mineras. Ese flujo permitió al Banco Central sostener un ritmo constante de compras de reservas desde comienzos de año.

Desde enero, la autoridad monetaria acumula adquisiciones superiores a los 10.000 millones de dólares, en un contexto favorecido además por emisiones de deuda corporativa, préstamos en dólares y acuerdos de swap con otros países.

En el mercado financiero destacan que el actual escenario internacional también contribuyó a mejorar el posicionamiento relativo de la Argentina. Pese a las tensiones globales vinculadas al conflicto en Medio Oriente y al sostenimiento del precio internacional del petróleo cerca de los 100 dólares, el Gobierno logró mantener una dinámica cambiaria relativamente estable.

En ese marco, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ratificó recientemente que los swaps de monedas con Estados Unidos y China estarán plenamente operativos hacia mitad de año y aseguró que la economía mantiene un ritmo de crecimiento cercano al 4,5%, impulsado por el superávit comercial y por un “récord exportador generalizado”.

El funcionario también anticipó una mayor apertura para el giro de utilidades empresarias y sostuvo que el proceso de normalización macroeconómica permitirá consolidar un escenario de menor inflación y crecimiento de la actividad.

No obstante, distintos economistas advierten que el principal desafío continuará siendo sostener la desaceleración inflacionaria sin generar presiones sobre el tipo de cambio ni afectar el nivel de actividad económica.

En el mercado de futuros, las cotizaciones reflejan una expectativa de depreciación moderada del peso durante los próximos meses. Para diciembre, el REM prevé un dólar oficial cercano a los $1.658, mientras que los contratos negociados en el Matba-Rofex proyectan valores levemente inferiores.

Con este escenario, el Gobierno apuesta a sostener el equilibrio cambiario y consolidar la baja de la inflación en una etapa clave para la estabilidad económica y financiera.