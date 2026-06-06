Carrió acusó a Milei de impulsar un “experimento social” ligado al libertarismo tecnológico

Elisa Carrió acusó a Javier Milei de convertir al país en un “experimento social”

La dirigente vinculó al Presidente con el empresario tecnológico Peter Thiel

Cuestionó las reformas impulsadas por Federico Sturzenegger y la desregulación de la IA

Carrió advirtió sobre riesgos para las libertades individuales y la democracia

También criticó la influencia de grandes corporaciones tecnológicas internacionales

El Gobierno busca posicionar a la Argentina como polo de inversiones digitales y de inteligencia artificial

La ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y aseguró que el Gobierno impulsa un modelo político y tecnológico que, según advirtió, pone en riesgo las libertades individuales y el funcionamiento democrático. A través de una extensa carta pública difundida en redes sociales, la dirigente vinculó al mandatario con el empresario estadounidense Peter Thiel, referente del libertarismo tecnológico y fundador de la compañía Palantir.

En el texto, Carrió sostuvo que la Argentina fue elegida como escenario de un proceso de transformación institucional y social basado en ideas que, a su criterio, favorecen la concentración del poder en manos de grandes corporaciones tecnológicas.

“Argentina es el lugar elegido para un experimento social de terribles consecuencias para la libertad humana”, escribió la dirigente opositora.

Las declaraciones se producen en momentos en que el Gobierno busca posicionar al país como un polo regional de inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, la economía digital y el desarrollo tecnológico. En ese marco, la administración de Milei impulsa distintas reformas orientadas a reducir regulaciones y flexibilizar marcos normativos para atraer capitales internacionales.

Carrió cuestionó especialmente el rol del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y advirtió que las reformas impulsadas por el oficialismo podrían eliminar límites jurídicos y controles institucionales considerados centrales para el funcionamiento democrático.

Según sostuvo, ese esquema abriría la puerta a una creciente privatización de áreas sensibles vinculadas a la seguridad y al manejo de información estratégica.

“Habilitar estos regímenes y esta ideología amenaza a la sociedad en su conjunto y nos lleva al pleno totalitarismo privado”, afirmó.

El eje principal de las críticas estuvo centrado en la figura de Peter Thiel, empresario estadounidense considerado una de las voces más influyentes del pensamiento libertario tecnológico en Estados Unidos. El magnate mantiene vínculos con sectores conservadores norteamericanos y es reconocido por sus inversiones en inteligencia artificial, sistemas de vigilancia y desarrollo tecnológico aplicado a seguridad.

Carrió recordó que ya había expresado preocupación meses atrás, luego de una reunión que Thiel mantuvo con Milei en la Casa Rosada. En aquella oportunidad, la dirigente había advertido sobre el avance de modelos políticos y económicos asociados a grandes corporaciones tecnológicas globales.

La polémica volvió a intensificarse esta semana luego de que trascendiera que el empresario decidió trasladar temporalmente a su familia a Buenos Aires, atraído por el clima político y económico promovido por el Gobierno argentino.

En paralelo, la líder de la Coalición Cívica interpretó como una señal política relevante la reciente columna publicada por Javier Milei en el Financial Times, donde el Presidente defendió una regulación más flexible para el desarrollo de inteligencia artificial.

“El artículo de Milei en el Financial Times confirma su adhesión plena a Peter Thiel, su filosofía, sus creencias y su poder económico”, sostuvo Carrió.

La carta difundida por la dirigente incluyó además referencias filosóficas y religiosas para reforzar sus cuestionamientos. Entre ellas, citó a Hannah Arendt y su obra sobre los orígenes del totalitarismo, así como también al filósofo alemán Karl Jaspers, a quien mencionó al hablar de la responsabilidad política y ética de los ciudadanos frente a los procesos de concentración de poder.

También incorporó referencias al papa León XIV, a quien presentó como una figura contrapuesta a las ideas que atribuye al entorno político e intelectual vinculado a Thiel y al libertarismo tecnológico.

Hacia el cierre del documento, Carrió llamó a construir una “resistencia desde la conciencia” frente a lo que considera una amenaza sobre las libertades individuales y el sistema democrático.

“A los valientes, a los abuelos, a los padres y a los jóvenes los llamo a decir no”, expresó.

La ex diputada concluyó su mensaje con una cita bíblica tomada del libro de Isaías, utilizada como metáfora del escenario político que, según su visión, atraviesa actualmente la Argentina.

Las declaraciones de Carrió se suman a otros cuestionamientos opositores sobre el rumbo del Gobierno en materia institucional, tecnológica y económica, en momentos donde la Casa Rosada profundiza su estrategia de apertura hacia sectores vinculados a la innovación, la inteligencia artificial y las inversiones digitales internacionales.