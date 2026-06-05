La Libertad Avanza fue decisiva para congelar la UCM y exigir un plan de ajuste al Municipio

Los concejales de La Libertad Avanza, Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta, tuvieron un rol determinante en la sesión del Concejo Municipal que terminó aprobando el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) hasta diciembre y frustró la actualización que impulsaba el Departamento Ejecutivo.

Con sus votos, el bloque libertario no solo acompañó la iniciativa promovida por el justicialismo, sino que además logró incorporar modificaciones orientadas a exigir una mayor racionalización del gasto público municipal.

La participación de ambos ediles resultó clave para la construcción de la mayoría que finalmente aprobó la ordenanza y dejó sin efecto el incremento del 19,12% que estaba previsto para el segundo semestre del año.

Zafra rechazó una actualización escalonada

Durante el debate, la concejal Milagros Zafra se opuso a una propuesta alternativa presentada por la oficialista Carla Boidi, que planteaba congelar la actualización de la UCM únicamente durante tres meses y aplicar luego aumentos progresivos entre octubre y diciembre.

La representante libertaria dejó en claro desde el inicio que no acompañaría ninguna variante que implicara una suba de tributos antes de fin de año.

Para fundamentar su posición, sostuvo que la evolución de la UCM en los últimos años superó ampliamente el comportamiento de la inflación, generando una presión cada vez mayor sobre los contribuyentes.

Según explicó, los vecinos ya vienen realizando un esfuerzo significativo para afrontar tasas y tributos municipales, por lo que consideró que no corresponde seguir incrementando la carga fiscal sin antes revisar el funcionamiento del Estado local.

Además, remarcó que los ingresos municipales no dependen exclusivamente de la UCM, ya que existen otros recursos que continúan actualizándose en función de la inflación y de la actividad económica.

Dellasanta puso el foco en el gasto público

Por su parte, Fabricio Dellasanta avanzó un paso más allá del debate tributario y presentó una serie de modificaciones destinadas a obligar al Ejecutivo a implementar medidas concretas de control y optimización del gasto.

La propuesta incorporada a la ordenanza establece que el Municipio deberá presentar un plan de racionalización y eficiencia administrativa con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y mejorar el uso de los recursos públicos.

Entre las medidas incluidas figuran la revisión de contratos, la evaluación de servicios tercerizados y la realización de procesos licitatorios para determinadas prestaciones vinculadas a comunicaciones y tecnología.

Durante su intervención, Dellasanta sostuvo que antes de discutir nuevos aumentos impositivos resulta imprescindible analizar cómo se administran los fondos actuales.

El concejal afirmó que la prioridad debe ser eliminar gastos que no resulten esenciales y garantizar que cada peso aportado por los vecinos sea utilizado de manera eficiente.

Una postura alineada con el ideario libertario

Tanto Zafra como Dellasanta defendieron la necesidad de avanzar hacia un Estado más austero y eficiente, argumentando que el camino para resolver los problemas financieros del Municipio no pasa por incrementar impuestos sino por mejorar la administración de los recursos existentes.

La postura libertaria terminó inclinando la balanza en una de las discusiones más importantes del año dentro del Concejo y permitió que el congelamiento de la UCM se transformara en ordenanza.

Además, dejó un mensaje político claro hacia el Ejecutivo municipal: antes de pedir un mayor esfuerzo económico a los contribuyentes, deberá demostrar que está dispuesto a revisar gastos, optimizar recursos y avanzar en medidas concretas de equilibrio fiscal.

Con ese posicionamiento, La Libertad Avanza se convirtió en uno de los actores centrales de una sesión que terminó modificando el rumbo de la política tributaria local para el segundo semestre del año.