Viotti en AgroActiva pese a la durísima derrota en el Concejo

Mientras el intendente Leonardo Viotti participaba de AgroActiva 2026 junto al gobernador Maximiliano Pullaro y destacaba el potencial productivo de Rafaela ante empresarios y referentes del campo, en el Concejo Municipal se desarrollaba una sesión que terminaría convirtiéndose en una de las derrotas legislativas más importantes de su gestión.

Paradójicamente, mientras el mandatario recorría la exposición agroindustrial más importante del país acompañado por funcionarios municipales, los concejales aprobaban el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) hasta diciembre, bloqueando el aumento del 19,12% que el Ejecutivo pretendía aplicar durante el segundo semestre del año.

La votación no fue un dato menor. Representó un duro golpe político para la administración local y dejó al descubierto que el oficialismo ya no cuenta con una mayoría automática dentro del cuerpo legislativo.

El proyecto fue aprobado con el respaldo del bloque justicialista, los concejales de La Libertad Avanza y el voto decisivo de Lisandro Mársico, quien volvió a diferenciarse de la posición oficial y terminó inclinando la balanza en favor de la iniciativa opositora.

Empresarios presentes, críticas silenciosas

La imagen de Viotti en AgroActiva recorriendo stands y dialogando con empresarios dejó una postal llamativa si se la compara con el clima que se vive puertas adentro de buena parte del sector productivo local.

Es que muchos comerciantes, industriales y emprendedores de Rafaela vienen manifestando desde hace tiempo, aunque generalmente en conversaciones reservadas, su preocupación por la creciente presión tributaria municipal.

La discusión sobre la UCM se transformó justamente en uno de los temas que más inquietud genera dentro del sector privado, que observa cómo los costos impositivos continúan aumentando en un contexto económico que todavía presenta dificultades para numerosos actores de la producción y el comercio.

Mientras en Armstrong se hablaba de innovación, inversiones y crecimiento, en Rafaela la oposición y los bloques libertarios sostenían que antes de aumentar tributos era necesario revisar el gasto público y mejorar la eficiencia de la administración municipal.

El discurso de Viotti

Durante la recorrida por AgroActiva, Viotti destacó el papel de las empresas rafaelinas dentro del entramado productivo santafesino.

“Rafaela tiene un entramado productivo que es orgullo para toda la provincia. Nuestras empresas son un ejemplo de esfuerzo, innovación y generación de empleo. Estar presentes en AgroActiva significa acompañar a quienes todos los días invierten, producen y hacen crecer nuestra ciudad”, expresó.

El intendente también remarcó la importancia de generar espacios que permitan fortalecer vínculos comerciales, incorporar tecnología y abrir nuevas oportunidades de negocios para las empresas locales.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado como una herramienta fundamental para impulsar la competitividad y el crecimiento económico.

Una señal política preocupante

Sin embargo, mientras el jefe municipal desarrollaba esa agenda institucional, en el Concejo se consolidaba una mayoría política que decidió ponerle un límite a una de las principales herramientas de recaudación impulsadas por el Ejecutivo.

La derrota no sólo tuvo consecuencias económicas. También dejó una fuerte señal política.

Por un lado, mostró que sectores que habitualmente tienen diferencias ideológicas, como el justicialismo y La Libertad Avanza, lograron coincidir en un tema sensible para los contribuyentes.

Por otro, volvió a evidenciar fisuras dentro del propio espacio oficialista, especialmente a partir de la decisión de Lisandro Mársico de acompañar el congelamiento tributario.

El mensaje que surgió del recinto fue contundente: una mayoría de concejales considera que antes de seguir aumentando la presión fiscal es necesario revisar gastos, optimizar recursos y mejorar la administración de los fondos públicos.

Una derrota con impacto político

Más allá de las fotos, los discursos y las actividades institucionales en AgroActiva, la noticia política del día para la gestión de Viotti estuvo en Rafaela.

Porque mientras el intendente destacaba el esfuerzo de empresarios y productores, el Concejo Municipal le propinaba una derrota que golpea directamente uno de los pilares de su estrategia financiera para el segundo semestre.

Y porque detrás de esa votación quedó expuesta una realidad que cada vez se escucha con más frecuencia entre comerciantes, industriales y contribuyentes de la ciudad: la sensación de que el problema ya no pasa únicamente por cuánto se recauda, sino por cómo se administran los recursos que ingresan a las arcas municipales.