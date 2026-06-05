Mabel Fossatti: "Yo hubiese querido que se actualice la UCM"

La presidenta del Concejo Municipal de Rafaela, Mabel Fossatti, se refirió al debate que culminó con el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) hasta diciembre y reconoció que, desde su visión, hubiese sido conveniente avanzar con una actualización del valor de la unidad para garantizar el normal funcionamiento de la administración local.

Tras la sesión en la que el proyecto impulsado por la oposición logró imponerse y bloquear el incremento previsto por el Departamento Ejecutivo, Fossatti dejó en claro que su postura personal era diferente a la decisión finalmente adoptada por la mayoría del cuerpo legislativo.

"Yo hubiese querido que se actualice la UCM", afirmó la titular del Concejo, al considerar que la medida era necesaria para acompañar el aumento de los costos que enfrenta diariamente el Municipio.

Según explicó, la actualización de la unidad tributaria constituye una herramienta fundamental para que el Ejecutivo pueda sostener la prestación de servicios y afrontar los gastos corrientes que demanda el funcionamiento de la ciudad.

Una herramienta clave para las cuentas municipales

Fossatti señaló que los municipios no están ajenos al impacto de la inflación y al incremento permanente de los costos operativos.

En ese sentido, remarcó que la actualización de la UCM permite mantener un equilibrio entre los ingresos y las obligaciones que debe afrontar la administración municipal.

"Es imprescindible que el intendente cuente con las herramientas necesarias para poder afrontar los gastos corrientes del Municipio", sostuvo.

La presidenta del Concejo destacó que el Estado local debe garantizar la continuidad de servicios esenciales como el mantenimiento de calles, la recolección de residuos, el alumbrado público, los espacios verdes y distintas prestaciones que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos.

Respeto por la decisión del Concejo

A pesar de expresar su postura favorable a la actualización, Fossatti aclaró que respeta la decisión adoptada por la mayoría de los concejales durante la sesión.

El proyecto aprobado suspendió hasta diciembre la actualización semestral de la UCM y mantuvo el valor actual de la unidad, dejando sin efecto el incremento del 19,12% que había sido proyectado por el Departamento Ejecutivo para el segundo semestre del año.

La iniciativa contó con el respaldo del bloque justicialista, los concejales de La Libertad Avanza y el voto favorable de Lisandro Mársico, mientras que los representantes más alineados con la posición del Ejecutivo se pronunciaron en contra.

Un debate que seguirá abierto

Más allá del resultado de la votación, Fossatti consideró que la discusión sobre los recursos municipales continuará ocupando un lugar central en la agenda política local.

La titular del Concejo advirtió que el desafío será encontrar un equilibrio entre la necesidad de cuidar el bolsillo de los contribuyentes y la obligación del Estado de sostener servicios públicos de calidad.

En ese marco, insistió en que la actualización de la UCM era una alternativa razonable para acompañar el incremento de costos que enfrenta la Municipalidad y garantizar que la gestión encabezada por el intendente Leonardo Viotti disponga de los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades.

La discusión, que dejó expuestas diferencias políticas dentro y fuera del oficialismo, promete seguir generando repercusiones en los próximos meses, especialmente en un contexto donde el equilibrio de las cuentas públicas y la presión tributaria aparecen como dos de los principales temas del debate local.