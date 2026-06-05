Dura derrota de Viotti en el Concejo

El Concejo Municipal protagonizó este jueves una sesión cargada de debate político que terminó con un fuerte revés legislativo para el intendente Leonardo Viotti. Tras casi dos horas de discusión, los concejales aprobaron la iniciativa impulsada por el bloque justicialista para congelar hasta diciembre el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), desactivando así el aumento del 19,12% que el Departamento Ejecutivo tenía previsto aplicar durante el segundo semestre del año.

La sesión tuvo como eje central la discusión sobre el esquema tributario municipal. La expectativa política estaba puesta en la posición que adoptaría el bloque de La Libertad Avanza, cuyos votos terminaron siendo determinantes para la aprobación de la propuesta opositora.

La ordenanza sancionada mantiene el valor de la UCM en 72,71 pesos hasta diciembre de 2026, suspendiendo la actualización semestral establecida por la Ordenanza N° 5.635.

La votación concluyó con siete votos favorables y dos negativos. Acompañaron la iniciativa los concejales justicialistas Juan Senn, Paz Caruso, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, los libertarios Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta, además del edil oficialista Lisandro Mársico. En contra se pronunciaron Juan Scavino y Carla Boidi, ambos integrantes del oficialismo.

Cruces por el manejo de las cuentas públicas

Durante el debate, la concejal Paz Caruso cuestionó duramente la administración municipal y sostuvo que la discusión de fondo era quién debía asumir las consecuencias del resultado económico de la gestión.

Según la edil, los vecinos ya realizaron un esfuerzo significativo a través de los aumentos aplicados en distintos tributos y servicios durante los últimos años y no corresponde trasladarles una nueva carga.

Además, puso el foco en el déficit reflejado en la Cuenta de Inversión y cuestionó que, pese al incremento de recursos, la calidad de los servicios municipales no haya mostrado mejoras proporcionales.

En la misma línea, Maximiliano Postovit reclamó una revisión profunda de las prioridades de gasto y sostuvo que antes de incrementar impuestos el Municipio debe demostrar una administración más eficiente de los recursos disponibles.

Mársico volvió a diferenciarse

Uno de los momentos políticos más significativos de la sesión fue la decisión de Lisandro Mársico de acompañar nuevamente el congelamiento tributario, tal como ya había ocurrido en oportunidades anteriores.

El concejal consideró que el Municipio debe avanzar en una reorganización de sus gastos y afirmó que existen erogaciones que podrían reducirse para mejorar la eficiencia del Estado local sin trasladar mayores costos a los contribuyentes.

Su voto dejó al descubierto diferencias dentro del propio bloque oficialista y terminó siendo clave para la aprobación del proyecto.

La Libertad Avanza inclinó la balanza

Los concejales libertarios también jugaron un papel determinante en el resultado final.

Milagros Zafra rechazó una propuesta alternativa presentada por Carla Boidi, que planteaba un congelamiento parcial durante tres meses y una actualización escalonada en el último trimestre del año.

La dirigente libertaria defendió la suspensión total de los incrementos y argumentó que la presión tributaria local creció por encima de la inflación acumulada en los últimos años.

Por su parte, Fabricio Dellasanta propuso incorporar modificaciones que obligan al Ejecutivo a presentar un plan de racionalización del gasto público, incluyendo medidas para alcanzar el equilibrio fiscal y mecanismos de revisión de contratos y servicios municipales.

El edil sostuvo que antes de discutir aumentos impositivos resulta indispensable analizar cómo se utilizan los recursos actuales y eliminar gastos considerados innecesarios.

El oficialismo defendió la actualización

Desde el Ejecutivo, la posición fue defendida por Juan Scavino, quien advirtió que la suspensión de la actualización podría afectar el financiamiento de servicios esenciales y comprometer el funcionamiento del Municipio.

El concejal sostuvo que la administración local viene ejecutando el presupuesto con criterios de austeridad y cuestionó los planteos opositores sobre la situación económica de la Municipalidad.

Además, consideró que la decisión de congelar la UCM durante un año completo no tiene antecedentes y respondió más a una estrategia política que a criterios técnicos.

Por su parte, Carla Boidi insistió en la necesidad de encontrar un esquema intermedio que evitara un impacto financiero sobre las cuentas municipales y alertó sobre las advertencias realizadas por representantes sindicales respecto de las futuras negociaciones salariales.

Amplio respaldo a los cambios propuestos

Tras rechazar la alternativa presentada por Boidi, el cuerpo avanzó con la incorporación de los artículos impulsados por La Libertad Avanza, que obtuvieron un amplio respaldo y solo encontraron la oposición de Scavino.

Entre las nuevas exigencias incorporadas a la ordenanza figura la obligación de presentar un programa de optimización del gasto público, la revisión de contratos vinculados a servicios de comunicación y la implementación de medidas orientadas a mejorar la eficiencia administrativa.