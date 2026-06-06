Mayans aseguró que Villarruel quiere ser presidenta y expuso nuevas diferencias con Milei

José Mayans aseguró que Victoria Villarruel tiene aspiraciones presidenciales

El senador afirmó que la vicepresidenta mantiene diferencias políticas con Milei

Las tensiones internas del oficialismo volvieron a quedar expuestas en el Senado

Mayans defendió el tratamiento del pliego judicial de Verónica Michelli

El legislador también reveló conversaciones con Patricia Bullrich durante la sesión

El jefe del bloque Justicialista mencionó posibles candidaturas presidenciales dentro del peronismo

El senador nacional y jefe del bloque Justicialista, José Mayans, volvió a referirse a la interna política que atraviesa el oficialismo y aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene aspiraciones presidenciales propias. En medio de las crecientes tensiones entre la titular del Senado y el presidente Javier Milei, el legislador sostuvo que existen diferencias cada vez más visibles dentro de la conducción política del Gobierno.

“Ella dice que va a ser candidata a presidente”, afirmó Mayans durante una entrevista radial, al ser consultado sobre el posicionamiento político de Villarruel y su relación con la Casa Rosada.

Las declaraciones se produjeron luego de una semana marcada por fuertes discusiones parlamentarias y nuevos cruces alrededor de distintos temas institucionales y judiciales tratados en el Senado. En ese contexto, el senador peronista consideró que la vicepresidenta mantiene una agenda propia y una visión diferenciada respecto del Presidente en cuestiones sensibles vinculadas a política exterior, institucionalidad y funcionamiento del Estado.

“Ella tiene su propio espacio, su propia visión con respecto a muchos temas”, sostuvo.

Mayans enumeró además algunos de los temas donde, según su mirada, existen diferencias concretas entre Villarruel y Javier Milei. Entre ellos mencionó la cuestión Malvinas, la conformación de la Corte Suprema y recientes debates vinculados a los recursos marítimos argentinos.

“Obviamente que algunas cosas voy a entrar en contradicción con el tema de Milei, por ejemplo Malvinas, el tema de la Corte, ahora con el tema de instalar que el Mar Argentino es de propiedad global y eso es gravísimo”, afirmó el senador.

Las declaraciones se conocen en momentos donde las diferencias entre la vicepresidenta y el núcleo duro del oficialismo se volvieron cada vez más evidentes. En distintos episodios recientes quedaron expuestos desacuerdos políticos e institucionales entre Villarruel y sectores cercanos al Presidente, particularmente alrededor de decisiones parlamentarias y del manejo político del Senado.

En ese escenario también aparece la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuya creciente influencia dentro del Gobierno es señalada por distintos sectores políticos como uno de los factores que profundizaron el distanciamiento interno.

Durante la entrevista, Mayans también se refirió a la polémica generada alrededor del pliego judicial de María Verónica Michelli, uno de los temas que dominó la agenda parlamentaria de los últimos días.

El senador cuestionó que inicialmente la postulación de la magistrada hubiera quedado excluida del listado de pliegos impulsados por el Poder Ejecutivo y defendió la continuidad del tratamiento legislativo.

“Pusieron todos los pliegos menos el de Michelli”, señaló.

Asimismo, rechazó las especulaciones vinculadas al parentesco de la jueza con el periodista Hugo Alconada Mon y sostuvo que esa situación no constituye motivo suficiente para frenar su designación.

“No tiene nada que ver que sea el hijo o la cuñada. Si no tiene delito, no hay problema con el pliego”, afirmó. Y agregó: “No podés retirar el pliego porque sí”.

Mayans también reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el debate parlamentario en la Cámara alta. Según indicó, percibió preocupación dentro del oficialismo por la situación política en el Senado y por las dificultades para sostener acuerdos internos.

“A Bullrich la vi preocupada por la situación en el Senado”, expresó.

De acuerdo con el senador, la ministra le transmitió que existían pedidos desde distintos sectores para avanzar con el tratamiento de los pliegos judiciales. Al mismo tiempo, destacó el trato personal que mantiene con Villarruel y señaló que la vicepresidenta “es muy amable”.

Por otra parte, el dirigente peronista se refirió al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y mencionó a varios dirigentes del justicialismo que, según afirmó, tienen aspiraciones de competir por la candidatura presidencial.

“Kicillof, Uñac y Manzur quieren ser candidatos por el peronismo”, sostuvo.

Sin embargo, evitó respaldar públicamente a alguno de ellos y aseguró que la definición deberá surgir del respaldo popular y de la dinámica interna del espacio opositor.

Las declaraciones de Mayans se produjeron luego de la sesión en la que el Senado aprobó 74 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. Tras una extensa discusión parlamentaria, la Cámara alta habilitó además el tratamiento de 24 postulaciones que inicialmente no figuraban en el temario original.

La jornada dejó nuevamente expuestas las tensiones políticas dentro del oficialismo y el creciente protagonismo que adquiere Victoria Villarruel dentro del escenario político nacional.