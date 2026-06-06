Capitanich advirtió sobre la crisis de las pymes y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

Jorge Capitanich advirtió sobre la situación crítica que atraviesan miles de pymes

El senador vinculó la crisis empresarial con las políticas económicas del Gobierno

Desde el Senado impulsa un proyecto de emergencia para asistir al sector productivo

La iniciativa contempla alivio tarifario, impositivo y financiero para las empresas

Capitanich reconoció la baja de la inflación, pero cuestionó el costo social del ajuste

También alertó sobre el aumento del endeudamiento y la caída del consumo interno

El senador nacional y ex gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, realizó un duro análisis sobre la situación económica y social del país y apuntó contra las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En una entrevista radial, el dirigente peronista aseguró que miles de pequeñas y medianas empresas atraviesan una situación crítica y alertó sobre el impacto que, según afirmó, las actuales medidas económicas están generando sobre el empleo y la actividad productiva.

Capitanich sostuvo que el deterioro económico ya afecta a una parte importante del entramado empresarial argentino y explicó que esa preocupación motivó la presentación de un proyecto de emergencia destinado al sector pyme. Según indicó, el escenario actual combina caída de ventas, aumento de costos y dificultades financieras que ponen en riesgo la continuidad de numerosas empresas.

“Estamos cerca de 25.000 pequeñas y medianas empresas con problemas y más de 317.000 trabajadores afectados”, afirmó el senador al describir el panorama que observan desde distintos sectores productivos del país.

El dirigente explicó que la iniciativa es impulsada desde la Comisión de Economías Regionales del Senado y contempla una serie de medidas orientadas a aliviar la situación financiera y operativa de las empresas. Entre los principales puntos, mencionó reducciones en tarifas energéticas, facilidades impositivas y mecanismos destinados a evitar cierres y ejecuciones judiciales.

Además, planteó la necesidad de ampliar el acceso al crédito productivo para recuperar niveles de inversión y estimular el consumo interno, al considerar que muchas compañías enfrentan fuertes restricciones para sostener su actividad cotidiana.

Capitanich vinculó de manera directa la crisis de las pymes con el programa económico implementado por el Gobierno nacional y sostuvo que las decisiones oficiales tienen consecuencias concretas sobre la estructura productiva. “Si aumentan los costos, bajan las ventas y quiebran las empresas, es evidente que existe un impacto de las decisiones económicas que se están tomando”, expresó.

Las declaraciones del senador se producen en medio de un escenario económico marcado por el ajuste fiscal, la desaceleración inflacionaria y la caída del consumo en distintos sectores de la economía. Mientras el oficialismo defiende el rumbo adoptado y destaca la reducción de la inflación como principal logro de gestión, desde sectores opositores cuestionan el costo social y productivo del programa económico.

En ese marco, Capitanich reconoció que la administración de Javier Milei consiguió reducir la inflación respecto de los niveles registrados al final del gobierno anterior, aunque advirtió que detrás de los indicadores macroeconómicos persisten problemas sociales cada vez más profundos.

“El Gobierno propició un programa de estabilidad macroeconómica tendiente a reducir la inflación, pero oculta indicadores sociales adversos”, señaló.

Según el legislador, el análisis de la economía no puede limitarse únicamente al equilibrio fiscal o a la evolución monetaria, ya que existen variables sociales y productivas que también reflejan el estado real de la actividad económica. En ese sentido, insistió en que la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo y las dificultades laborales afectan de manera creciente a amplios sectores de la población.

Otro de los puntos que destacó durante la entrevista fue el incremento del endeudamiento de las familias argentinas. Capitanich sostuvo que la morosidad alcanzó niveles preocupantes y consideró que esa situación es una consecuencia directa de la pérdida de ingresos reales y de la retracción económica.

A su entender, el deterioro del mercado interno repercute de manera inmediata sobre las pequeñas y medianas empresas, que dependen principalmente del consumo doméstico para sostener sus niveles de producción y empleo.

El senador también planteó que la Argentina necesita avanzar hacia un modelo que combine estabilidad macroeconómica con crecimiento productivo y generación de empleo. “La solución no puede ser solamente fiscal o financiera. Hay que generar empleo, fortalecer a las empresas y mejorar los ingresos de las familias”, concluyó.

Las declaraciones de Capitanich se suman a otros cuestionamientos formulados desde distintos sectores políticos, sindicales y empresariales respecto del impacto del ajuste económico sobre la producción y el mercado laboral, en momentos en que el Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria y sostener el superávit fiscal.