Paoltroni redobló sus críticas contra Villarruel y la acusó de “tomar partido” por Insfrán

Francisco Paoltroni volvió a cuestionar públicamente a Victoria Villarruel

El senador aseguró que la vicepresidenta “toma partido” por Gildo Insfrán

La discusión se originó por la suspensión de una actividad en el Senado

Paoltroni impulsa un proyecto de intervención federal para Formosa

El legislador vinculó a Villarruel con sectores que promovían un juicio político a Milei

También denunció falta de división de poderes y crisis institucional en la provincia

El senador nacional Francisco Paoltroni profundizó sus cuestionamientos contra la vicepresidenta Victoria Villarruel luego del fuerte cruce que ambos protagonizaron durante la última sesión del Senado. El legislador formoseño volvió a apuntar contra la titular de la Cámara alta por la suspensión de una actividad vinculada a su proyecto de intervención federal de Formosa y aseguró que la vicepresidenta “toma partido por Gildo Insfrán”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista radial, en la que Paoltroni sostuvo que Villarruel no demuestra preocupación por la situación institucional de su provincia y cuestionó su postura frente al conflicto político que mantiene desde hace meses con el oficialismo formoseño.

“No está preocupada por la institucionalidad de la provincia. No le importa lo que pasa en Formosa. Toma partido por Insfrán”, afirmó el senador nacional, quien impulsa desde hace tiempo una iniciativa para intervenir federalmente la provincia al considerar que no existe una verdadera división de poderes.

El enfrentamiento entre ambos dirigentes se intensificó después de la última sesión en la Cámara alta, cuando Villarruel acusó públicamente a Paoltroni de mentir durante una intervención en el recinto. El eje de la discusión estuvo relacionado con la cancelación de una presentación que el legislador tenía previsto realizar en el Salón Azul del Senado para exponer los fundamentos de su proyecto de intervención federal.

Según explicó Paoltroni, la actividad fue suspendida por decisión de autoridades vinculadas a la conducción de la Cámara alta. Durante el debate legislativo, Villarruel respondió que no había intervenido en esa determinación debido a que ese día se encontraba en Rosario participando de una actividad vinculada al aniversario del fallecimiento de su padre.

Sin embargo, el senador formoseño rechazó esa explicación y sostuvo que la estructura administrativa del Senado responde políticamente a la vicepresidenta. “Todos saben que el secretario parlamentario responde a ella. Cedió a las presiones de José Mayans”, aseguró.

Paoltroni también reveló que el vínculo político con Villarruel comenzó a deteriorarse el año pasado, luego de una visita que la vicepresidenta realizó a Formosa para reunirse con el gobernador Gildo Insfrán. Según explicó, aquel encuentro marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos.

“Yo la defendí muchísimo, pero desde que decidió visitar a Insfrán cambió todo”, sostuvo.

El senador consideró que ese viaje representó una señal política favorable al mandatario provincial y sostuvo que se produjo en un contexto especialmente delicado para el Gobierno nacional. En ese momento, distintos sectores del peronismo impulsaban pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei y existía una fuerte tensión política entre la Casa Rosada y dirigentes opositores.

“Mayans e Insfrán pedían el juicio político al Presidente y en ese contexto fue Villarruel a Formosa. ¿Quién pasa a ser presidente si prospera un juicio político?”, planteó Paoltroni, dejando entrever sospechas respecto de las motivaciones políticas de la vicepresidenta.

Las declaraciones del legislador volvieron a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo y las diferencias políticas que se profundizaron en los últimos meses entre sectores vinculados al Gobierno nacional y dirigentes que inicialmente integraron el armado político de La Libertad Avanza.

Paoltroni insistió además en que su planteo sobre Formosa trasciende cualquier conflicto personal con Villarruel y sostuvo que la discusión debe centrarse en la situación institucional de la provincia.

“Hay 600.000 formoseños indefensos. No existe Estado de derecho ni división de poderes. Lo que estamos planteando es una discusión institucional que el Congreso debe dar”, afirmó.

El proyecto de intervención federal impulsado por el senador viene generando fuertes debates políticos y jurídicos desde hace meses. Mientras sectores opositores consideran que se trata de una iniciativa inviable y de fuerte contenido político, Paoltroni insiste en que el Congreso debe avanzar en el análisis de la situación institucional formoseña.

El nuevo cruce con Villarruel agrega además un nuevo capítulo a las tensiones internas dentro del espacio libertario, en momentos donde el Gobierno busca sostener cohesión política en medio de una agenda parlamentaria cada vez más compleja.