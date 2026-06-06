Mahiques buscó bajar la tensión tras la aprobación del pliego de Verónica Michelli

Juan Bautista Mahiques negó que exista un conflicto institucional por el caso Michelli

El ministro rechazó versiones sobre un vínculo entre el pliego y Hugo Alconada Mon

El Gobierno defendió la facultad presidencial de retirar candidaturas judiciales

Mahiques sostuvo que el sistema judicial enfrenta niveles históricos de vacancias

La Casa Rosada busca acelerar la cobertura de cargos en tribunales federales

El Ejecutivo prevé enviar próximamente nuevos pliegos al Senado

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió este viernes a la polémica generada tras la aprobación en el Senado del pliego de la magistrada Verónica Michelli y aseguró que la situación no representa un conflicto institucional. El funcionario intentó desdramatizar el episodio y sostuvo que se trata simplemente de “un pliego más” dentro del proceso habitual de designación de jueces federales y nacionales.

Las declaraciones se produjeron luego de que la Cámara alta avanzara con la aprobación de la postulación de Michelli, pese a que el presidente Javier Milei había intentado retirar el pliego antes de la votación. La situación abrió un nuevo foco de tensión política y generó cuestionamientos tanto desde sectores de la oposición como dentro del propio oficialismo.

En ese contexto, Mahiques rechazó las interpretaciones que vincularon el intento de retiro del pliego con la relación familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon. Michelli quedó en el centro del debate luego de que trascendiera que es cuñada del periodista, lo que dio lugar a especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión del Poder Ejecutivo.

“No se dijo que la decisión fuese por ser familiar de un periodista. Lo de la cuñada o no se comenta, pero es falso”, afirmó el ministro durante una entrevista radial.

El titular de la cartera de Justicia sostuvo además que el Poder Ejecutivo tiene facultades constitucionales para impulsar o retirar candidaturas judiciales y consideró que no siempre existe la obligación de explicar públicamente las razones políticas detrás de esas decisiones.

“Los fundamentos de por qué elige o retira un pliego corresponden al Presidente y no necesariamente se conocen”, explicó.

En esa línea, Mahiques recordó que distintos gobiernos utilizaron mecanismos similares en el pasado y aseguró que el retiro de postulaciones judiciales forma parte de las atribuciones normales del jefe de Estado. De esta manera, buscó quitarle excepcionalidad a la controversia generada alrededor del caso Michelli.

Más allá de la discusión puntual, el ministro puso el foco en la necesidad de avanzar con la cobertura de vacantes judiciales en distintos tribunales del país. Según explicó, el sistema judicial argentino atraviesa un escenario crítico debido a la gran cantidad de cargos sin cubrir, una situación que, afirmó, afecta directamente el funcionamiento de la Justicia.

“Llegamos a niveles históricos de vacancia que generaron una crisis institucional nunca antes vista”, sostuvo.

Mahiques remarcó que una de las prioridades del Gobierno desde el inicio de la gestión fue acelerar el proceso de designación de jueces para reducir el número de tribunales vacantes y agilizar el funcionamiento del sistema judicial.

El funcionario señaló que la falta de magistrados impacta sobre los tiempos de resolución de causas, sobre la capacidad operativa de los juzgados y sobre el acceso al servicio de justicia en distintas jurisdicciones del país.

En ese sentido, defendió el avance de los pliegos tratados esta semana en el Senado y consideró que la aprobación de nuevas designaciones permitirá mejorar el funcionamiento de los tribunales federales y nacionales.

Según explicó, la intención del Gobierno es avanzar hacia una estructura judicial con mayor capacidad de respuesta y con mejores niveles de eficiencia administrativa y procesal.

Por otra parte, Mahiques adelantó que el Poder Ejecutivo trabaja en el envío de una nueva tanda de postulaciones judiciales para continuar con el proceso de cobertura de vacantes. La Casa Rosada busca acelerar la normalización de tribunales que permanecen incompletos desde hace años y que actualmente funcionan con subrogancias o cargos transitorios.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de una creciente discusión política sobre el funcionamiento de la Justicia, el rol del Senado en la aprobación de jueces y la relación entre el Gobierno nacional y distintos sectores del Poder Judicial.

Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener el avance de su agenda judicial en el Congreso y reducir el impacto político generado por la controversia alrededor del pliego de Michelli.