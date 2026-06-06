Aguiar y Máximo Kirchner llamaron a reforzar la unidad opositora frente al Gobierno

Rodolfo Aguiar y Máximo Kirchner analizaron la situación política y social del país

Ambos dirigentes reclamaron una mayor unidad opositora frente al Gobierno nacional

ATE cuestionó el impacto de las políticas económicas sobre trabajadores y jubilados

Durante el encuentro hubo críticas al FMI y a los acuerdos financieros internacionales

También plantearon impulsar leyes para proteger el empleo y la producción nacional

Aguiar reiteró el rechazo sindical a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo un encuentro con el diputado nacional Máximo Kirchner en el que ambos dirigentes analizaron la situación política, económica y social del país y coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad de los sectores opositores frente al gobierno de Javier Milei. La reunión se produjo además en la antesala del primer aniversario de la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad, un tema que también ocupó parte de la conversación.

Tras el encuentro, Aguiar difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que dio detalles de los temas abordados y expresó fuertes cuestionamientos al rumbo económico de la administración nacional. Según sostuvo, durante la reunión coincidieron en que la situación social atraviesa un proceso de agravamiento y que la oposición enfrenta el desafío de consolidar mayores niveles de unidad política y sindical.

“Coincidimos en que se agrava la crisis económica y social en el país, y que la oposición tiene el desafío de alcanzar los máximos niveles de unidad a los efectos de encauzar el creciente rechazo social hacia Milei”, señaló el dirigente estatal.

El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por la profundización de las tensiones políticas entre el oficialismo y distintos sectores sindicales y opositores, que en las últimas semanas incrementaron sus cuestionamientos a las políticas de ajuste, la caída del poder adquisitivo y el impacto de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Durante la reunión también hubo críticas hacia el Fondo Monetario Internacional y hacia los acuerdos financieros que la Argentina mantiene con el organismo internacional. Aguiar afirmó que ambos dirigentes analizaron las consecuencias que esas políticas tuvieron sobre la economía y sobre el mercado laboral argentino.

“Como Argentina, debemos torcer un destino que pareciera estar impuesto desde que el FMI otorgó los préstamos a Mauricio Macri y que además ahora pretende que sean millones los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias”, expresó el titular de ATE Nacional.

En esa línea, el dirigente sindical sostuvo que durante los últimos años se produjo un deterioro de las condiciones laborales y sociales. “En estos dos últimos años y medio nos quitaron derechos, destruyeron centenares de miles de puestos de empleo y demolieron los salarios y las jubilaciones”, manifestó.

Otro de los puntos centrales de la conversación giró en torno a la necesidad de avanzar en medidas legislativas que protejan el empleo y fortalezcan la producción nacional. Según explicó Aguiar, tanto él como Máximo Kirchner coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas orientadas a resguardar la actividad industrial y el rol de los trabajadores frente a las transformaciones económicas actuales.

“Acordamos que hay que avanzar en una legislación que proteja a los trabajadores y que defienda la industria y la producción nacional”, sostuvo el dirigente gremial.

Además, Aguiar cuestionó lo que definió como intentos de debilitar a las organizaciones sindicales y mencionó particularmente la situación de la Unión Obrera Metalúrgica. “Se pretende debilitar la representación de los trabajadores a través de la intervención de los sindicatos”, remarcó.

La situación judicial de Cristina Kirchner también ocupó un lugar relevante durante el encuentro. A pocos días de cumplirse un año de la prisión domiciliaria de la ex mandataria por la condena dictada en la causa Vialidad, Aguiar reiteró las críticas del sindicalismo cercano al kirchnerismo respecto del proceso judicial.

“Volvimos a repudiar la persecución política, la proscripción y seguimos exigiendo su libertad”, afirmó. En el mismo sentido, desde ATE difundieron un comunicado en el que calificaron como “injusta” la detención de la ex presidenta y ratificaron el reclamo por su liberación.

Por último, el titular de ATE aseguró que el escenario actual excede los reclamos estrictamente salariales o laborales y planteó que existe una discusión más amplia vinculada al funcionamiento institucional y democrático del país.

“No caben dudas de que la lucha es por mucho más que los salarios, las jubilaciones y los puestos de empleo. La lucha es en defensa de la democracia porque hoy se encuentra en riesgo”, concluyó.