Pullaro reivindicó la defensa de la soberanía al conmemorarse los 180 años de la Batalla de Punta Quebracho

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves el acto central por el 180.º aniversario de la Batalla de Punta Quebracho, uno de los episodios más importantes en la defensa de la soberanía nacional durante la Guerra del Paraná. La ceremonia se desarrolló en el sitio histórico ubicado en Puerto General San Martín, a orillas del río Paraná, donde se recordó la victoria obtenida por las fuerzas de la Confederación Argentina frente a la flota anglo-francesa en 1846.

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó la trascendencia histórica del combate y el valor de quienes protagonizaron aquella gesta. Señaló que se trata de una fecha que permanece grabada en la memoria colectiva por representar la decisión de un pueblo de defender su territorio y su soberanía frente a una de las potencias navales más importantes de la época.

Pullaro recordó que, en aquel contexto, las fuerzas extranjeras buscaban imponer condiciones comerciales y garantizar la libre navegación de los ríos interiores argentinos. Sin embargo, sostuvo que la resistencia organizada por los patriotas argentinos dejó en claro que la defensa de la soberanía nacional estaba por encima de cualquier presión externa.

El gobernador también evocó los acontecimientos previos al combate, especialmente la resistencia protagonizada meses antes en la Vuelta de Obligado. En ese sentido, destacó el papel del general Lucio Mansilla, quien diseñó la estrategia militar que permitió enfrentar a la poderosa flota extranjera aprovechando las características geográficas del lugar.

Según explicó, la estrechez del río y la altura de las barrancas ofrecían una ventaja táctica que fue utilizada por las fuerzas argentinas para desplegar su artillería y hostigar a los buques enemigos. A pesar de la diferencia de recursos y capacidad militar, los soldados, milicianos y gauchos lograron infligir importantes daños y consolidar una victoria que se transformó en símbolo de la defensa nacional.

Más allá de la reconstrucción histórica, Pullaro vinculó aquel episodio con los desafíos actuales del país. Consideró que la defensa de la soberanía continúa vigente, aunque hoy adopta otras formas relacionadas con el desarrollo productivo, el trabajo, la educación y la seguridad.

En esa línea, sostuvo que la fortaleza de una nación también se expresa a través de su capacidad para producir, generar empleo, educar a las nuevas generaciones y enfrentar las dificultades cotidianas con esfuerzo colectivo. Para el gobernador, la Batalla de Punta Quebracho representa precisamente esa convicción de que la unidad y el compromiso con objetivos comunes permiten superar cualquier adversidad.

Por su parte, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, resaltó la importancia simbólica del lugar donde se desarrolló el acto. Señaló que en ese mismo territorio se libró una de las batallas más relevantes para la defensa de la soberanía argentina y destacó el compromiso de quienes participaron en la resistencia frente a las fuerzas extranjeras.

El jefe municipal afirmó que aquel acontecimiento constituye una demostración de que existen valores y principios capaces de trascender diferencias políticas o sociales cuando se trata de defender los intereses de la patria.

La mirada educativa estuvo representada por la directora de la Escuela Nº 1360 Batalla de Punta Quebracho, Claudia Gómez, quien puso el acento en la necesidad de mantener viva la memoria histórica entre las nuevas generaciones.

La docente destacó que la fecha forma parte de la identidad colectiva de la comunidad y recordó que el establecimiento educativo que dirige lleva el nombre de aquella batalla, una denominación que considera un compromiso permanente con la difusión de los hechos que marcaron la historia nacional.

La jornada conmemorativa incluyó además un desfile cívico-militar del que participaron instituciones educativas, integrantes de las fuerzas armadas, agrupaciones tradicionalistas y vecinos de distintas localidades de la región.

También asistieron legisladores nacionales y provinciales, funcionarios del gobierno santafesino y autoridades municipales, quienes acompañaron las actividades organizadas para recordar uno de los acontecimientos más emblemáticos de la historia argentina.

A 180 años de aquel enfrentamiento, la Batalla de Punta Quebracho continúa siendo evocada como un símbolo de la defensa de la soberanía nacional y del compromiso colectivo frente a los desafíos que marcaron el destino del país.