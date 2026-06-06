El nuevo Fondo de Asistencia Laboral abre un debate por el impacto fiscal y previsional

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral para financiar indemnizaciones

Parte de las contribuciones patronales dejarán de ingresar a la ANSES

Especialistas advierten sobre el impacto fiscal y previsional del nuevo esquema

El oficialismo apuesta a fortalecer el mercado de capitales con nuevos flujos financieros

El sistema generó comparaciones con las antiguas AFJP por su vínculo con el mercado

Economistas sostienen que el Tesoro deberá compensar la caída de ingresos previsionales

El Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo que permitirá a las empresas cubrir futuras indemnizaciones laborales mediante un esquema financiado con parte de las contribuciones patronales. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y reglamentada bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), generó un intenso debate entre economistas, especialistas previsionales y referentes del mercado sobre sus consecuencias fiscales, previsionales y financieras.

El nuevo sistema establece que una porción de los aportes patronales que hasta ahora se destinaban a la ANSES será redireccionada hacia instrumentos financieros administrados mediante vehículos de inversión autorizados por la CNV. A partir del 1° de noviembre, fecha en la que comenzará a regir el esquema tras una prórroga dispuesta por el Ejecutivo, las grandes empresas deberán destinar el equivalente al 1% del salario de cada trabajador al FAL, mientras que en las pequeñas y medianas empresas ese porcentaje ascenderá al 2,5%.

La decisión se produce en un contexto donde el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, profundizar el desarrollo del mercado de capitales local. Sin embargo, distintos analistas advirtieron que el nuevo esquema implicará una reducción de ingresos para el sistema previsional y para las cuentas públicas.

Según estimaciones privadas, la caída de la recaudación sería equivalente al 0,05% del Producto Bruto Interno durante 2026, aunque el impacto más fuerte se registraría en 2027, cuando alcanzaría cerca del 0,3% del PBI. En términos nominales, las proyecciones calculan una merma cercana a los 600.000 millones de pesos durante los últimos meses de este año y superior a los 4 billones de pesos a lo largo del próximo ejercicio.

El diseño del FAL despertó comparaciones con las antiguas AFJP, las administradoras privadas de fondos jubilatorios que funcionaron en la Argentina hasta su estatización. La similitud radica en que ambos sistemas canalizan grandes volúmenes de ahorro hacia el mercado financiero, aunque en este caso los fondos estarán bajo titularidad empresaria y no de los trabajadores.

Desde el equipo económico sostienen que el ingreso masivo de recursos al mercado de capitales podría generar una mejora en la cotización de activos argentinos y ampliar el financiamiento del sector privado. La apuesta oficial es que esa capitalización permita dinamizar el crédito y apuntalar la actividad económica en el mediano plazo.

En paralelo, el esquema representa un alivio para las empresas en materia de costos laborales, ya que el Estado pasa a subsidiar indirectamente uno de los gastos más sensibles vinculados a eventuales despidos: las indemnizaciones.

No obstante, el impacto sobre las cuentas públicas se transformó rápidamente en uno de los principales focos de discusión. El ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, explicó que la reducción de aportes afectará directamente el financiamiento previsional y obligará al Tesoro a compensar los faltantes.

“La ANSES se fondea con aportes y contribuciones que ahora se reducen. Si falta dinero para cubrir jubilaciones, será Hacienda la que tenga que asistir con mayores transferencias”, advirtió.

La implementación del FAL también se produce en momentos en que el Gobierno intenta sostener el superávit fiscal mediante fuertes recortes del gasto público. Distintos economistas señalaron que la decisión de postergar el inicio del fondo hasta noviembre estuvo vinculada precisamente a las dificultades de recaudación y a la necesidad de preservar el resultado fiscal.

Mientras algunos especialistas consideran que el fortalecimiento del mercado financiero puede generar efectos positivos de largo plazo sobre el crédito y la inversión, otros cuestionan el redireccionamiento de recursos que anteriormente financiaban al sistema previsional.

El especialista en Seguridad Social Facundo Pastor criticó duramente la iniciativa y sostuvo que el FAL implica transferir recursos desde la seguridad social hacia el sistema financiero. En paralelo, distintos analistas remarcaron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES continúa aumentando su participación en empresas estratégicas de la bolsa local, en contraste con el discurso oficial de menor intervención estatal.

En el trasfondo de la discusión, varios sectores interpretan que el nuevo esquema podría anticipar futuras reformas previsionales más profundas. La eliminación de las moratorias jubilatorias y las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en favor de reformas estructurales alimentan ese debate dentro del escenario económico y político.