La emotiva despedida de Mirtha Legrand al Indio Solari

La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina y provocó innumerables muestras de dolor de artistas, periodistas y figuras del espectáculo. Entre quienes expresaron públicamente su tristeza se encontraba Mirtha Legrand, quien recordó al histórico referente del rock nacional con palabras cargadas de admiración.

La conductora fue abordada por la prensa mientras ingresaba a una función teatral y no ocultó el impacto que le provocó la noticia del fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Durante una entrevista con el programa LAM, Legrand lamentó que nunca haya podido concretarse una visita del músico a su tradicional mesa televisiva, una posibilidad que, según reconoció, siempre le hubiera gustado concretar.

“No pudo venir nunca a mi mesa. Una lástima”, expresó la diva al ser consultada sobre el artista que marcó a varias generaciones con sus canciones y su particular vínculo con el público.

Además, explicó que se enteró de la noticia a través de la radio y reconoció que la partida del cantante le generó una profunda tristeza.

“Me afectó muchísimo. Lo admiraba mucho”, señaló con visible emoción.

Una despedida que atraviesa generaciones

La muerte del Indio Solari provocó una ola de mensajes en redes sociales y homenajes de colegas, músicos y personalidades de distintos ámbitos de la cultura argentina.

Considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional, el cantante dejó una huella imborrable tanto por su obra al frente de Los Redondos como por su exitosa carrera solista.

Las palabras de Mirtha Legrand reflejaron el sentimiento compartido por miles de seguidores que despidieron a uno de los artistas más importantes y convocantes de la música argentina.