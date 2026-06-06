Chwalinska y Andreeva van por la gloria en París

Roland Garros tendrá una definición femenina inédita y cargada de atractivo. La polaca Maja Chwalinska y la rusa Mirra Andreeva disputarán la gran final del segundo Grand Slam de la temporada luego de protagonizar una campaña brillante sobre el polvo de ladrillo parisino.

Mientras Chwalinska se convirtió en la gran revelación del torneo tras llegar desde la clasificación, Andreeva confirmó por qué es considerada una de las mayores promesas del tenis mundial y buscará conquistar el primer título de Grand Slam de su carrera.

Chwalinska sigue haciendo historia en París

La sorpresa más grande de Roland Garros tiene nombre y apellido. Maja Chwalinska, ubicada en el puesto 114 del ranking mundial, extendió su extraordinario momento al derrotar a Diana Shnaider por 7-6 y 6-4 para avanzar a la final.

La polaca acumuló así su novena victoria consecutiva en el certamen, contando los encuentros de la fase clasificatoria, y se transformó en una de las protagonistas más inesperadas de la edición 2026.

Su recorrido estuvo marcado por actuaciones de alto nivel frente a rivales de jerarquía. En el camino hacia la final dejó atrás a figuras como Qinwen Zheng, Elise Mertens y Maria Sakkari, consolidándose como la gran revelación del torneo.

Además, la eliminación temprana de varias favoritas abrió el cuadro y permitió que Chwalinska aprovechara cada oportunidad para seguir escribiendo una historia que ya es una de las más destacadas de esta edición.

Andreeva confirmó su condición de estrella

Del otro lado de la red estará Mirra Andreeva, una de las jóvenes más talentosas del circuito femenino.

La rusa de apenas 19 años mostró toda su categoría en semifinales al superar con autoridad a Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3, en un encuentro que dominó de principio a fin.

Octava preclasificada del torneo, Andreeva ratificó el crecimiento que viene mostrando durante las últimas temporadas y logró alcanzar la primera final de Grand Slam de su carrera.

Su camino hacia la definición incluyó victorias convincentes frente a rivales de experiencia como Jil Teichmann y Sorana Cirstea, además de una destacada actuación en las rondas decisivas del torneo.

Con potencia, agresividad y una madurez poco habitual para su edad, la rusa aparece como una de las principales candidatas a dominar el circuito femenino en los próximos años.

Una final entre la revelación y la favorita

La definición enfrentará dos historias completamente diferentes.

Por un lado estará Chwalinska, la jugadora surgida desde la clasificación que sorprendió al mundo del tenis con una campaña inolvidable. Del otro, Andreeva intentará confirmar su condición de futura estrella y sumar el primer Grand Slam de su carrera.

La cancha Philippe Chatrier será el escenario donde ambas buscarán hacer historia y levantar por primera vez el trofeo más importante del tenis francés.

Horario y dónde ver la final de Roland Garros

La final femenina entre Maja Chwalinska y Mirra Andreeva se disputará este sábado 6 de junio desde las 10:00 de Argentina.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de ESPN y por streaming mediante la plataforma Disney+.