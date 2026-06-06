Las palabras de Scaloni en la previa del Mundial

La Selección Argentina continúa ajustando detalles en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. En la previa del amistoso frente a Honduras, que se disputará este sábado en el estadio Kyle Field de College Station, Texas, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el estado físico de varios jugadores, la situación de Lionel Messi y la conformación definitiva del plantel.

El técnico campeón del mundo se mostró optimista respecto a la recuperación de los futbolistas que llegaron con algunas molestias físicas y dejó en claro que el cuerpo técnico priorizará la cautela para evitar riesgos innecesarios antes del inicio de la Copa del Mundo.

Buenas noticias sobre Messi

Uno de los temas que más expectativa generaba era la evolución de Lionel Messi. En ese sentido, Scaloni llevó tranquilidad y aseguró que el capitán muestra una clara mejoría.

“Leo viene bien, se entrenó con una parte del grupo y ya no trabaja diferenciado. Puede ser que sume algunos minutos en alguno de estos amistosos. Está bastante mejor y eso nos da tranquilidad”, afirmó.

Respecto a los jugadores que continúan realizando trabajos específicos, el entrenador explicó que la situación evoluciona favorablemente.

“Sabíamos cuál era el estado de cada uno cuando presentamos la lista. Están mejorando y no queremos arriesgarlos en estos amistosos. Quizás alguno pueda participar en el segundo partido”, señaló.

Rotación en el arco y oportunidades para los más jóvenes

Ante la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez, que se recupera de una lesión en una de sus manos, Scaloni confirmó cómo será la distribución de minutos entre los arqueros durante los encuentros preparatorios.

“Mañana va a atajar Juan Musso y seguramente en el próximo partido lo haga Gerónimo Rulli”, adelantó.

Además, explicó que la intención es aprovechar estos compromisos para observar a varios futbolistas jóvenes que integran la delegación.

“Probablemente les demos minutos a algunos chicos para que puedan mostrarse y seguir sumando experiencia”, comentó.

La lista definitiva aún no está cerrada

Aunque el plantel ya transita la etapa final de preparación, Scaloni reconoció que todavía podrían producirse modificaciones si algún futbolista no llega en condiciones físicas adecuadas al comienzo del torneo.

“Puede pasar que algún jugador de la lista se quede afuera. Hoy tenemos buenas sensaciones, pero si alguno no alcanza la condición mínima necesaria, tomaremos la decisión que corresponda”, expresó.

El entrenador también admitió que se trata de una de las situaciones más difíciles de afrontar para cualquier cuerpo técnico.

“Sería muy doloroso que algún chico tenga que quedarse afuera porque sabemos todo el esfuerzo que hizo para llegar hasta acá”, sostuvo.

La parte más dura de la preparación

Scaloni recordó además lo complejo que resulta comunicar los cortes finales en la previa de una Copa del Mundo.

“Quedar afuera de un Mundial es una sensación muy difícil. Siempre creemos que lo mejor es que los jugadores se enteren cuando la lista está definida y se comunica oficialmente”, explicó.

Con la ilusión intacta y el plantel ultimando detalles, Argentina afronta los últimos amistosos antes del debut mundialista, con la expectativa de llegar en óptimas condiciones para defender el título conseguido en Qatar y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.