Marta Fort reveló las condiciones que debe cumplir su próximo novio

Marta Fort volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de sincerarse sobre su situación sentimental y contar cuáles son las cualidades que debería tener el hombre que aspire a ganarse su corazón.

La hija de Ricardo Fort aseguró que disfruta plenamente de su presente, enfocado en su carrera profesional, los viajes y distintos proyectos personales, aunque reconoció que no descarta volver a enamorarse si aparece la persona indicada.

La confesión surgió durante una emisión de un programa de streaming de Blender, donde José María Listorti lanzó una divertida propuesta para ayudarla a encontrar pareja. Lejos de esquivar el tema, Marta aceptó el juego y comenzó a enumerar, entre risas, las condiciones que debería cumplir un futuro candidato.

“Que vaya al gimnasio, que tenga más de 26 años. Hasta 40 podría ser. Morochos. Que no sea rata”, comentó inicialmente, generando las reacciones de sus compañeros de programa.

Sin embargo, la lista no terminó allí. A medida que avanzaba la charla, la influencer sumó otros detalles que considera importantes al momento de iniciar una relación.

“Que tenga auto”, agregó sin dudar, antes de mencionar otro requisito vinculado a la distancia geográfica.

“Que viva en Capital Federal o cerca”, señaló, dejando en claro que la cercanía también juega un papel importante para ella.

Enfocada en su presente, pero abierta al amor

Actualmente, Marta Fort atraviesa una etapa centrada en su desarrollo profesional dentro del mundo de la moda y las redes sociales. Con una agenda marcada por viajes, campañas y eventos, la joven disfruta de la soltería y de la independencia que caracteriza esta etapa de su vida.

Sin embargo, sus declaraciones dejaron en evidencia que no está cerrada a la posibilidad de comenzar una relación, siempre y cuando aparezca alguien que reúna algunas de las características que considera fundamentales.

Una búsqueda que ya había comenzado en streaming

No es la primera vez que Marta habla públicamente sobre su vida amorosa. Días atrás también participó de una transmisión junto a Martín Cirio, donde intentaron encontrarle pareja entre los seguidores del programa.

La iniciativa despertó numerosas postulaciones y comentarios en redes sociales, aunque terminó convirtiéndose más en un momento de humor y entretenimiento que en una verdadera búsqueda romántica.

Por ahora, la heredera del imperio Fort continúa disfrutando de su soltería, mientras sus seguidores ya conocen qué requisitos deberán cumplir quienes quieran intentar conquistarla.